The Curse: Emma Stone estrelará nova série de comédia dos irmãos Safdie

Emma Stone irá estrelar a nova série de comédia da emissora Showtime, The Curse. A atriz se junta a Nathan Fielder e os Irmãos Safdie, corroteiristas de Uncut Gems (Joias Brutas), no novo projeto.

O piloto do programa havia sido encomendado pela Showtime no início de 2020 e, agora, a emissora confirmou a produção da primeira temporada completa da série.

Confira o comunicado feito pela vice-presidente executiva de programação roteirizada da Showtime Networks, Amy Israel:

“A inteligência feroz e sagacidade da incomparável Emma Stone fazem dela a parceira perfeita, com as mentes engenhosas dos irmãos Safdie e da comédia subversiva de Nathan Fielder. Juntos, eles prometem entregar uma sátira inovadora que é inesperada e profundamente humana. A Showtime continua a brilhar como um farol para cineastas visionários que procuram criar seus programas ambiciosos e singulares”.

Os irmãos Safdie. (Fonte: AP/REX/Shutterstock/Reprodução)Fonte: IndieWire

The Curse irá explorar como uma suposta maldição perturba o relacionamento de um casal recém-casado e estrela do Flipanthropy, um problemático programa da HGTV — uma emissora dos Estados Unidos. Nathan irá interpretar o marido, enquanto Benny será o produtor do programa de TV. Emma deve assumir o papel de esposa de Nathan.

Mesmo que por enquanto não existam informações sobre o novo projeto ser inspirado em fatos, o detalhe curioso sobre a trama da nova comédia fica por conta das coincidências — talvez propositais — com um programa real da própria HGTV, o Flip or Flop. O programa era apresentado por um casal, Tarek El Moussa e Christina Anstead, que acabaram se separando depois que o programa os fez ficarem famosos.

The Curse ainda não tem previsão de estreia.