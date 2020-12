The Elder Scrolls Online: novo DLC levará jogadores para Oblivion

The Elder Scrolls Online: Gates of Oblivion é a nova expansão do MMO da Bethesda. O anúncio foi feito durante a The Game Awards 2020, com um vídeo que mostra uma mulher tendo pesadelo com um livro que, quando a capa entra em chamas, revela o símbolo do Oblivion.

Não foram revelados mais detalhes, entretanto, a própria Bethesda fará um anúncio oficial no dia 21 de janeiro de 2021, onde deve dar mais informações sobre o conteúdo. Atualmente o MMO atingiu a marca de 16 milhões de usuário em todo o mundo.

The Elder Scrolls Online: Gates of Oblivion será ambientada na famosa região do gameFonte: Diego Borges / Reprodução

Essa não é a primeira vez que os jogadores retornam para a região de The Elder Scrolls 4. As DLCs Dawnguard e Dragonborn de Skyrim, também foram ambientadas na região.

The Elder Scrolls Online está disponível para PS4, Xbox One, Google Stadia e PC. Versões para PS5 e Xbox Series S/X também podem ser confirmadas no evento do dia 21 de janeiro.