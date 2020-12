The Falcon and the Winter Soldier: famoso vilão é confirmado na série

Segundo as imagens promocionais divulgadas pelo Murphy’s Multiverse, o vilão Flag-Smasher foi confirmado na série The Falcon and the Winter Soldier, do Disney+. Porém, ao contrário dos quadrinhos do Capitão América, o vilão não deve ser um único personagem, e, sim, um grupo de pessoas.

Isso porque a imagem mostra os dizeres “Flag-Smashers”, no plural. Logo, isso indica a participação de mais de uma pessoa em um grupo que deve atuar como antagonistas ao Falcão.

Confira as imagens a seguir!

?? EM PRIMEIRA MÃO! ?? A Zazzle abriu sua loja oficial de TFATWS e acabou confirmando a participação do vilão Flag-Smasher na série! Vários itens foram lançados com a arte do personagem. A participação dele já havia sido apontada pelo @MultiverseMurph, mas sem confirmação. pic.twitter.com/o3PpkMIW9H — TFATWS Brasil (@tfatwsbr) December 7, 2020

Mais detalhes sobre The Falcon and the Winter Soldier

O Flag-Smasher não é o único rosto familiar que veremos na série da plataforma de streaming. Além do vilão clássico, a trama traz também personagens já conhecidos, como Sam Wilson (Anthony Mackie) e Bucky Barnes (Sebastian Stan).

O Falcão foi apresentado pela primeira vez em Capitão América: O Soldado Invernal, lançado em 2014 pela Marvel. No filme, o personagem ajuda Steve Rogers a lutar contra a hidra, e em, seguida, precisa ser salvo da lavagem cerebral que o tornaria um assassino implacável.

Inicialmente, The Falcon and The Winter Soldier seria a primeira série do universo Marvel a estrear no Disney+. Porém, a produção precisou ser adiada por conta da pandemia do coronavírus. Logo, a previsão de estreia da série foi adiada para 2021, mas ainda sem data confirmada.

As gravações foram finalizadas em Atlanta, onde os estúdios cinematográficos da Marvel estão localizados. Além da série sobre o Falcão, os seriados WandaWision e Loki também foram gravados no local.

