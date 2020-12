The Falcon and The Winter Soldier: foto revela novos uniformes dos heróis

A inédita série da Marvel, Falcão e o Soldado Invernal (The Falcon and The Winter Soldier), teve uma nova foto divulgada mostrando mais detalhes dos novos uniformes que os heróis interpretados por Anthony Mackie e Sebastian Stan usarão no programa.

Falcão e o Soldado Invernal será a segunda série da Marvel a chegar no streaming Disney+ — a primeira será Wandavision, com lançamento em 15 de janeiro de 2021 — e contará os acontecimentos envolvendo os dois heróis após a despedida de Steve Rogers, o Capitão América, que deixou o escudo para seu amigo Sam Wilson (Mackie) em Vingadores: Ultimato.

Nas HQs da Marvel, Sam chega a assumir o manto do Capitão América. Os fãs têm a expectativa DE que isso possa acontecer na nova série, porém, assim como já tínhamos visto no trailer, e agora corroborado pela imagem, pelo menos no início, não teremos Wilson utilizando o escudo recebido de Rogers.

Confira a foto:

(Fonte: Marvel Studios/Divulgação)Fonte: Comic Book

The Falcon and The Winter Soldier, Wandavision e as outras séries anunciadas pela Marvel fazem parte da expansão do MCU, que além dos cinemas, agora chegará também ao streaming.

“Essas serão histórias novas e contínuas”, disse o presidente da Marvel Studios, Kevin Feige. “Uma das coisas que estamos mais entusiasmados é que essas serão grandes histórias definidas no MCU com ramificações que serão sentidas tanto por meio das outras séries do Disney+ que estamos produzindo quanto pelos filmes dos cinemas”.

The Falcon and The Winter Soldier faz primeira apresentação em 19 de março de 2021 no Disney+.