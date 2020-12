The Flash 7ª temporada: importantes vilões devem retornar, diz atriz

A 7ª temporada de The Flash deverá trazer de volta alguns velhos conhecidos. De acordo com a atriz Danielle Nicolet, que interpreta Cecile Horton, a nova temporada contará com o retorno de alguns dos vilões favoritos do público.

A revelação foi feita por Nicolet no painel da CCXP Worlds, que aconteceu no último final de semana, porém, a atriz não deixou claro sobre quais vilões ela estava se referindo.

“Você sabe que não podemos contar a você segredos sobre a temporada. Mas devo dizer que acho razoável supor que, sim, sempre temos viagens no tempo, em algum nível, acontecendo. Quer dizer, eu posso te dizer uma coisa, haverá alguns favoritos do passado, alguns vilões favoritos que podem estar fazendo uma visita ou duas nesta temporada, então eu vou deixar você especular sobre como eles irão chegar até nós”.

Um dos vilões que devem retornar à série é Godspeed. Durante um painel sobre a série na DC FanDome, o showrunner Eric Wallace já havia adiantado seu retorno, revelando que teremos um arco envolvendo o mistério em relação à sua verdadeira identidade.

(Fonte: The CW/Reprodução)Fonte: Newsweek

“Eu não gosto de spoilers, mas vamos apenas dizer haver um certo velocista que vestia uma fantasia branca, cujos clones continuavam aparecendo. Realmente, o Team Flash tem que lidar com isso, mas nunca pegamos o cara ou a garota de verdade. Vamos apenas dizer que podemos descobrir esse mistério nesta temporada”, disse Wallace na época.

A 7ª temporada de The Flash estreia na The CW em 23 de fevereiro de 2021 e, antes de começar os novos arcos, precisará encerrar a trama que ficou em aberto após a antecipação do encerramento da 6ª temporada devido à pandemia.