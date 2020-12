The Handmaid’s Tale: 5ª temporada pode não ser a última, diz criador

A 4ª temporada de The Handmaid’s Tale (O Conto da Aia) ainda nem estreou e as novidades sobre o futuro da saga de June em Gilead continuam. No final da semana passado, o serviço de streaming Hulu anunciou a renovação do programa para seu quinto ano, e agora o criador da série revelou que a 5ª temporada pode não ser a última.

(Fonte: Hulu/Reprodução)Fonte: TV Fanatic

Bruce Miller deu uma entrevista para o site The Hollywood Reporter falando sobre os próximos passos do programa. Segundo ele, os atrasos na produção da 4ª temporada, causados pela pandemia de Covid-19, o fizeram repensar em todo o futuro da série.

Questionado sobre já haver ou não um plano para o encerramento de The Handmaid’s Tale, Miller relevou ter conversado anteriormente com a equipe de produção e com a estrela do programa, Elisabeth Moss. “Elisabeth e eu conversamos sobre isso. A equipe de roteiristas e eu conversamos bastante sobre para onde estamos indo precisamente, mas eu sinto que depois deste ano, é um bom momento para reavaliar”.

O showrunner ainda concluiu, deixando em aberto a possibilidade de novas temporadas — além da 5ª — para o programa. “Eu sei onde estou na história e sinto que estamos chegando a um ponto crucial, mas se isso é o fim ou não, eu não sei”.

A 4ª temporada de The Handmaid’s Tale deve abordar as consequências da execução bem-sucedida — em partes — do plano de June para fugir de Gilead, e contará com a adição da jovem atriz McKenna Grace ao elenco. Os novos episódios chegam ao Hulu em 2021.

No Brasil, a série pode ser vista no serviço de streaming Globoplay.