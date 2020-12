The Kingdom: Lars von Trier retorna para mais uma temporada da série cult

O excêntrico diretor dinamarquês Lars von Trier retomará uma de suas clássicas obras para a TV, O Reino (The Kingdom). A minissérie foi lançada na década de 1990 e, agora, Von Trier fará novos episódios para o projeto batizado de The Kingdom Exodus.

A série original, um cult dos anos 90, acompanhava “os médicos de um hospital ultramoderno na Dinamarca, que, por meio de acontecimentos estranhos e inexplicáveis, se convencem de que o lugar é assombrado”.

(Fonte: Zentropa Production/Reprodução)Fonte: IMDb

Lançada em 1994, com 4 episódios, recebeu outros 4 em uma 2ª temporada lançada em 1997. Depois, a produção chegou a ser editada em um filme com 5 horas de duração e lançada mundialmente.

Von Trier é o responsável pelo roteiro dos novos capítulos, em uma colaboração com Niels Vørsel, que também roteirizou as temporadas anteriores do programa.

Em 2004, Stephen King adaptou The Kingdom para uma versão norte-americana intitulada de Kingdom Hospital, com 13 episódios.

Ainda não existem informações oficiais sobre a trama dos novos episódios, porém, a TrustNordisk, uma das empresas por trás da produção, revelou que “a velha rixa entre os suecos e os dinamarqueses no hospital ainda está em chamas, a constituição do ‘Reino’ é frágil e uma maldição ainda repousa sobre o antigo hospital da série”.

A TrustNordisk também revelou que as duas primeiras partes de The Kingdom serão restauras e disponibilizadas para o público com uma qualidade superior ao lançamento da década de 1990.

Confira dois pequenos vídeos da minissérie original, que foram compartilhados pela Zentropa Productions:

A nova temporada contará com 5 episódios e deve começar a ser filmada em 2021. Seu lançamento está previsto para 2022.