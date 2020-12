The Last of Us Part II divulga novo trailer focado na Abby

The Last of Us Part 2 foi um dos jogos mais aclamados do ano e, com a proximidade do The Game Awards 2020, a Sony decidiu compartilhar um novo trailer desse grande sucesso, agora destacando a trajetória da co-protagonista Abby.

Apesar de o jogo ter sido lançado no começo de junho, obviamente ainda precisamos fazer um alerta de spoiler e avisar que, caso você queira testemunhar a história toda por conta própria, é desaconselhável ver o trailer a seguir, então dê play por sua conta e risco:

A ideia do vídeo é mostrar o quanto a jornada de Abby e Ellie estão conectadas entre si e, claro, incentivar mais jogadores a darem uma chance a um dos maiores favoritos nessa temporada de premiações. Você já zerou o jogo? O que achou da história da Abby? Comente a seguir!