The Last of Us Part II ganha o GOTY na The Game Awards 2020

O resultado da The Game Awards 2020 finalmente chegou ao fim e, no clímax do evento, o GOTY, o Game of the Year (ou Jogo do Ano) foi anunciado: o ganhador foi The Last of Us Part II, que concorreu contra alguns jogos muito grandes, mas levou o troféu de ouro para casa.

No fim, o título da Naughty Dog levou ao todo sete prêmios na competição. Os concorrentes ao GOTY eram:

1 – Animal Crossing: New Horizons

2 – Doom Eternal

3 – Final Fantasy VII Remake

4 – Ghost of Tsushima

5 – Hades

6 – The Last of Us Part II

Caso você queira ver a lista completa, você encontra aqui todos os ganhadores do The Game Awards 2020. E aí, o que achou do evento? The Last of Us Part II mereceu ganhar? Ou outro jogo deveria ter levado o título? Deixe abaixo nos comentários a sua opinião!