The Mandalorian 2×6: Boba Fett e Fennec estão em Tython (RECAP)

A ação foi o grande destaque do episódio 2×6 de The Mandalorian. Nos últimos capítulos, Mando gostaria de treinar Grogu, o Baby Yoda, com Ahsoka Tano, porém, ela receava a possibilidade de o jedi seguir os caminhos de Anakin.

Logo, ela decidiu enviá-lo em uma missão para Tython, onde ele deveria encontrar uma pedra e teria a possibilidade de se reunir com outros de sua espécie.

Confira o recap completo a seguir!

Mais detalhes sobre The Mandalorian 2×6

Já disponível no Disney+, o novo episódio trouxe algumas das batalhas mais épicas do universo de Star Wars. Em Tython, Grogu – ou Baby Yoda, como você preferir – não tem dificuldades para achar a tal pedra. Usando a Força, ele consegue fazer uma espécie de ligação intergaláctica. Então, os primeiros a aparecer são Boba Fett e Fennec Shand.

Dessa forma, sabemos que o homem misterioso no final do último episódio era, na verdade, Boba Fett. Ele quer o seu traje de volta, mas obviamente Mando não está tão disposto a desistir dele. Felizmente, eles chegam em um acordo e Din Djarin entrega seu foguete, enquanto Fennec entrega sua arma.

Boba se compromete em manter Baby Yoda a salvo. Tudo parece estar bem, até que uma nave cheia de stormtroopers aparece em Tython.

(Fonte: Disney/Divulgação)Fonte: Disney

Grogu continua em transe e Din precisa acordá-lo antes que seja tarde demais. Porém, ele deixa seu foguete para trás, o que provavelmente não foi uma boa ideia. Apesar de serem muitos, os stormtroopers são derrotados com facilidade por Boba Fett e Fennec Shand em uma batalha emocionante e cheia de sabres de luz.

Aliás, vale ressaltar que o episódio foi um prato cheio para quem era fã de Boba na saga original. A 2ª temporada de The Mandalorian está fazendo um ótimo serviço em resgatar personagens icônicos e trazer mais personalidade para eles. Muito bem feito!

Além de descobrir que Boba tem lasers em seus joelhos, vimos tanto uma personalidade quanto uma força muito maior que em Star Wars. Por mais que uma segunda nave de stormtroopers chegue ao local, ele ainda consegue enfrentar todo o exército militar sozinho, tentando dar tempo o suficiente para que Din cuide de Grogu.

Em questão de segundos, um dos stormtroopers consegue pegar Baby Yoda. Infelizmente, Din e Fennec não conseguem tirá-lo a tempo e Boba não pode mais destruir as criaturas, já que ele arriscaria também destruir a criança consigo. Na cena final, Baby Yoda está no meio de inúmeros stormtroopers como prisioneiro, sendo entregue ao Dr. Pershing para seus testes de laboratório.

Você também já está ansioso pelo próximo episódio de The Mandalorian na plataforma de streaming? Deixe seu comentário abaixo!