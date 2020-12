The Mandalorian 2×7: o plano de Mando que deu errado (RECAP)

Perto do final da 2ª temporada de The Mandalorian, os produtores tomaram uma decisão ousada que pode agradar ou revoltar os fãs da série do Disney+. Aliás, no último episódio disponibilizado, esses sentimentos já eram conflituosos. Conforme Boba Fett, um dos personagens mais aclamados do universo Star Wars apareceu, também tivemos que lidar com o sequestro de Baby Yoda.

Confira o recap do novo episódio a seguir!

Mais detalhes sobre The Mandalorian 2×7

Para resgatar seu companheiro, Mando precisa da ajuda de Migs Mayfeld, um militar preso em Kartho. Juntos, eles sabem que precisam encontrar Moff Gideon, mas Mayfeld está hesitante. A única coisa que o faz mudar de opinião é a descoberta de que Baby Yoda está em perigo. Depois de tirar Migs da prisão, sua jornada começa.

E que jornada! Como nada em The Mandalorian costuma ser fácil, a série mais uma vez investiu em batalhas épicas. Dois Juggernauts explodem bem na frente de Mando e Mayfeld que, por sua vez, precisa explodir algumas hordas de piratas pelo caminho.

No meio da batalha, ele encontra um general com quem serviu durante seu tempo de militar, Valin Hess. O trio rapidamente bola um plano para continuar a batalha “pelo Império”, como eles mesmos declaram, com Mando se disfarçando com o capacete de outro oficial.

A aliança não dura muito tempo. Em um suposto brinde, em vez de levantar seu corpo, Hess atira em Mayfeld. Mando retorna ao seu traje original e os dois escapam por uma janela. Enquanto isso, Fennec e Cara tentam ajudá-los. Porém, para colocar um fim na batalha, Mayfeld usa seu rifle para ativar um Juggernaut, causando diversas explosões.

(Fonte: Lucasfilm/Divulgação)Fonte: Lucasfilm

Devido ao “acidente” premeditado, todos decidem que o lugar de Mayfeld é, de fato, em sua prisão em Kartho. Cara é quem o algema e, mais para frente, ela lamenta que o general não tenha seguido caminho com eles.

O objetivo do grupo continua sendo resgatar o Baby Yoda. Porém, não há nenhuma menção ao personagem e seu status de prisioneiro e Mando se encontra, mais uma vez, perdido em relação aos próximos passos para salvar o seu companheiro de viagem.

A 2ª temporada de The Mandalorian está chegando ao seu fim com diversos mistérios que ainda devem ser resolvidos. Pelo menos, a boa notícia é que, em breve, os fãs da série poderão mergulhar ainda mais no universo de Star Wars, conforme o streaming Disney+ produz novas séries baseadas nas galáxias tão, tão distantes.

Como você acha que será o fim da temporada? Deixe seu comentário no espaço abaixo!