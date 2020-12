The Mandalorian é eleita a franquia mais relevante da atualidade

The Mandalorian foi eleita a franquia mais popular da atualidade, de acordo com uma pesquisa do National Research Group (NRG). A série do Disney+ ficou a frente de outras grandes produções como Vingadores e Stranger Things.

O NRG conduziu uma entrevista com mais de 350 mil pessoas sobre 700 franquias de sucesso. Das que estão entre as 20 mais relevantes atualmente, 15 pertencem direta ou indiretamente à Disney. Pantera Negra e Guardiões da Galáxia aparecem no top 5, mas a gigante do entretenimento ainda conta com Toy Story e O Rei Leão, além de Deadpool, que acaba de retornar à Marvel, e Homem-Aranha, franquia que a Sony divide os lucros com a Disney no cinema.

Já a Netflix também aparece com destaque, colocando The Witcher e Ozark nas 10 primeiras posições. A lista das 20 franquias mais relevantes ainda conta com Mario Bros., que pertence à Nintendo e John Wick, que é produzido pela Summit Entertainment, uma subsidiária da Lionsgate.

O objetivo da pesquisa era descobrir quais eram consideradas as melhores franquias da atualidade. Os resultados foram analisados para determinar quais têm maior probabilidade de resistir ao tempo e continuar a evoluir e se reinventar, permanecendo relevantes para seus fãs.

“Os consumidores estão prontos para as franquias de entretenimento se apoiarem em conversas culturais importantes e criarem uma nova realidade — uma na qual otimismo, diversidade e curiosidade nos unem em vez de nos dividir”, disse Jon Penn, CEO da NRG.

John Wick e Mario Bros. foram as únicas franquias do top 20 que não pertencem à Disney ou à NetflixFonte: IMDb/Reprodução

Aqui estão as 20 principais franquias de entretenimento, de acordo com a NRG.

The Mandalorian Vingadores Stranger Things John Wick Pantera Negra Guardiões da Galáxia The Witcher Ozark Homem-Aranha no Aranhaverso Viúva Negra Deadpool Thor Homem de Ferro Mario Bros. Toy Story Doutor Estranho Homem-Aranha Viva: A Vida é uma Festa O Rei Leão Hamilton

The Mandalorian estreou em 2019 e logo se tornou uma das produções mais relevantes da Disney. A série se passa entre os filmes O Retorno de Jedi e O Despertar da Força, e conta uma história independente da franquia. A segunda temporada também já está disponível no Disney+.