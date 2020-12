The Mandalorian: final da 2ª temporada tem convidado marcante (RECAP)

O season finale da 2ª temporada de The Mandalorian foi o episódio perfeito para os fãs do universo Star Wars. Afinal, contamos com a presença de ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Luke Skywalker, aparecendo como o jovem Mark Hammil graças à tecnologia. É um momento nostálgico, mas o episódio em si é de tirar o fôlego, além de conter surpresas com uma cena pós-crédito instigante.

A série do Disney+ finalizou a segunda temporada mostrando o plano de resgate executado por Mando e seus parceiros. Quando o próprio Mando vê Gideon segurando A Criança (Baby Yoda), eles tentam fazer um acordo para que não haja um duelo desnecessário.

Confira o que resultou dessa conversa a partir do nosso recap! The Mandalorian está disponível no Disney+, serviço de streaming da Disney.

Mais detalhes do final da 2ª temporada de The Mandalorian

O acordo é o seguinte: Gideon pode ficar com o sabre, contanto que Mando fique com Yoda. As coisas parecem dar certo, já que é uma situação favorável para ambos, mas Gideon volta atrás e um duelo se desenvolve entre os dois.

Mando adquire vantagem na batalha e poderia ter encerrado tudo lá, de uma vez só, mas acaba poupando a vida de Gideon. No entanto, nem tudo está salvo, pois a equipe começa a ser cercada por troopers. Eis que, todavia, eles são salvos da maneira mais surpreendente possível.

Luke Skywalker aparece em uma X-Wing e abre espaço entre os inimigos, destruindo-os com facilidade. Quando ele e Mando conversam, o tópico é Grogu e a importância que ele tem em treinar, pois, mesmo sendo forte com a Força, ainda há muitas etapas para que ele realmente esteja apto.

(Fonte: Disney/Divulgação)Fonte: Disney

“Que a Força esteja com vocês”, Luke diz para Mando e seus companheiros enquanto se despede na companhia de Grogu e R2-D2.

No entanto, o episódio não acaba aqui! Após o episódio de The Mandalorian em si ter sido finalizado, somos levados de volta para Tatooine e o foco recai todo sobre Boba Fett. É quando o anúncio é finalmente feito: “O Livro de Boba Fett… faz primeira apresentação em Dezembro de 2021”, o mesmo período em que deve ser feita a estreia da 3ª temporada de The Mandalorian – já confirmada.

Ou seja, os fãs do universo de Star Wars podem ficar satisfeitos pois ainda há bastante conteúdo para eles nos próximos anos. O final da 2ª temporada de The Mandalorian apenas abriu mais espaço para que a história se expanda.

Estamos no aguardo!