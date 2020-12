The Mandalorian: roteirista explica verdadeiro nome do Baby Yoda

Dave Filoni, roteirista e produtor executivo da série The Mandalorian, revelou recentemente à Vanity Fair tudo sobre o verdadeiro nome do Baby Yoda. O público que acompanha a produção no streaming do Disney+ viu essa revelação acontecer no último episódio apresentado na 2ª temporada.

Mas como o nome Grogu foi escolhido? Trabalhando em conjunto com o showrunner Jon Favreau, Filoni disse que o nome já era de conhecimento entre os roteiristas. “Jon [Favreau] me disse no início da 1ª temporada qual seria [o nome verdadeiro], o que me fez começar a pensar em como as pessoas poderiam compreendê-lo”, contou durante a entrevista.

(Reprodução)Fonte: Disney+

“Isso me deu a ideia de que Ahsoka seria capaz de se conectar com o Baby Yoda. Mesmo sem palavras eles poderiam se comunicar por meio de memórias e experiências. E com essa conexão, ela aprende seu verdadeiro nome, contando posteriormente para o Mandalorian e também para o público”, explicou sobre esse assunto.

Ahsoka, portanto, seria o grande elo, do ponto de vista narrativo, entre a espécie e os outros personagens. “Achei que se fosse para alguém conhecer ou entender a história dele [Baby Yoda], teria de ser Ahsoka”, contou. “Fazê-la contar a história também ajuda o espectador a entender um pouco de sua própria história”, acrescentou, se referindo também a um momento marcante na trilogia original de Star Wars.

Trazer essa personagem tão importante para a história de The Mandalorian vai muito além de um encontro divertido para os fãs da saga. A introdução dela na 2ª temporada acrescenta novidades inventivas à trama do Baby Yoda. Com essas questões bem demarcadas, temos algumas pistas para algumas situações ainda em desenvolvimento na série.

A 2ª temporada de The Mandalorian continua em exibição no Disney+. Novos episódios estão sendo disponibilizados todas as sextas-feiras. O season finale está programado para o dia 18 de dezembro.