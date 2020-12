The Morning Show: atriz Julianna Margulies estará na 2ª temporada da série

As preparações para a 2ª temporada de The Morning Show já começaram e, com isso, a série de drama acabou ganhando mais uma estrela para o elenco. A informação é de que a atriz americana Julianna Margulies fará parte da 2ª temporada da série. A protagonista de The Good Wife é a mais nova contratação do seriado da Apple TV+.

Julianna no papel de Alicia Florrick, em The Good Wife. (Fonte: CBS/Reprodução)Fonte: CBS

A personagem de Julianna Margulies

A atriz fará o papel de Laura Peterson, uma nova âncora da fictícia rede de televisão UBA News. Laura será uma personagem recorrente da 2ª temporada de The Morning Show, que, segundo informações do site Variety, deve abordar a pandemia do novo coronavírus.

Além de Julianna, a Apple TV+ adicionou mais três nomes ao elenco do seriado. Greta Lee, Ruairi O’Connor e Hasan Minhaj também estão na série e serão, respectivamente, Stella Bak, Ty Fitzgerald e Eric.

Elenco recheado de estrelas

The Morning Show é um programa cheio de estrelas. Fora os quatro nomes de sucesso que entraram para a nova season, a série já conta com as atrizes Jennifer Aniston (Friends), Reese Witherspoon (Big Little Lies) e Mindy Kaling (The Mindy Project), e os atores Steve Carell (The Office), Billy Crudup (Quase Famosos), Nestor Carbonell (Lost) e Mark Duplass (Creep).

(Fonte: Apple TV+/Reprodução)Fonte: Apple TV+

Ainda não há uma expectativa para o começo das gravações ou para a estreia da 2ª temporada da série.