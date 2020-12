The Office: quadrinho sobre Jim Halpert será lançado na vida real

As Aventuras de Jimmy Halpert, história em quadrinhos apresentada em episódios da 7ª temporada de The Office, poderá ser adquirida pelos fãs da série neste Natal. O gibi, originalmente, foi um presente feito pela personagem Pam Beesly (interpretada Jenna Fischer) para seu marido, Jim (John Krasinski).

Quem anunciou a novidade foi o site Dunder Mifflin Paper, especializado em produtos relacionados à série The Office, por meio de sua conta oficial no Instagram. É possível também ler algumas das páginas da edição na mesma publicação.

“Você já quis ler esta história em quadrinhos? Agora você pode ter o gibi que Pam deu a Jim no Natal no seu próprio Natal!”, escreveram na legenda das imagens.

Confira:

Por enquanto, quem quiser sua versão física do quadrinho, terá que realizar um cadastro e comprá-lo durante a pré-venda no site oficial da Dunder Mifflin Paper.

O episódio “Classy Christmas”, no qual o quadrinho foi introduzido, foi escrito por Mindy Kaling e dirigido por Rainn Wilson. Nele, descobrimos que Pam passou um ano inteiro desenvolvendo seu presente especial com um toque muito impressionante.

As Aventuras de Jimmy Halpert apresentam as visões da Pam sobre muitos dos seus colegas de trabalho. como Kevin Malone (Brian Baumgartner), Phyllis Vance (Phyllis Smith) e Creed Bratton (Creed Bratton). No entanto, o foco é em Jimmy Halpert que, em um belo dia, é atacado por um urso radioativo que lhe concede também seus poderes.

Logo que foi exibido, em 2010, muitos fãs manifestaram seu desejo de ler a história criada por Pam. Agora, isso vai ser uma realidade para todos. Até o momento, não há previsão de traduções oficiais para o português.

A versão americana de The Office, produzida pela NBC, está disponível nos streamings do Amazon Prime Video e do Globoplay.