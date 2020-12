The Resident: veja trailer emocionante da 4ª temporada da série

Recentemente, por meio de sua conta oficial no Instagram, a série The Resident revelou ao público as primeiras imagens de sua 4ª temporada em um trailer emocionante.

Inspirado por muitos casos que acontecem na vida real, os novos episódios vão abordar a pandemia do coronavírus e prometem trazer muitos conflitos intensos aos espectadores.

Algumas frases ditas pelos personagens no trailer já adiantam que o que vem por aí será difícil de ser assistido. “Temos sido atingidos com força”, afirma AJ Austin (Malcolm-Jamal Warner).

Entre cortes rápidos, é possível visualizar os profissionais do Chastain Park vestidos com equipamentos de proteção completos, enquanto tentam cuidar de pacientes infectados pelo coronavírus. Ao que tudo indica, até mesmo a amável enfermeira Ellen Hundley (Denitra Isler) foi afetada pela covid-19.

Confira o trailer oficial completo:

Por mais que os momentos difíceis adicionem tensão à narrativa e pareçam preencher quase todo o tempo de tela da série, no vídeo também há momentos mais tranquilos, como o casamento de Conrad (Matt Czuchry) e Nic (Emily VanCamp), que acontecerá logo na estreia da temporada, em 12 de janeiro.

O episódio, inclusive, intitulado como “A Wedding, A Funeral” (“Um Casamento, um Funeral”, em uma tradução livre) já sugere algumas possíveis tramas que deverão ser abordadas.

Vale lembrar que a 3ª temporada de The Resident precisou terminar às pressas, no começo do ano, por conta das medidas restritivas impostas para evitar a propagação do coronavírus.

Também por esse motivo, a expectativa é de que muitas das histórias que ficaram em aberto tenham seus desfechos concluídos ao longo dos novos episódios — ou sejam completamente transformados.

Portanto, não deixe de conferir todas essas emoções de perto! A 4ª temporada de The Resident faz primeira apresentação em 12 de janeiro de 2021 pela Fox, com a pandemia do coronavírus incorporada à sua trama.