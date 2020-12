The Undoing: Susanne Bier fala sobre uma possível 2ª temporada

A série The Undoing foi um dos grandes sucessos da HBO neste ano de 2020. A produção, que conta com Hugh Grant e Nicole Kidman, teve uma 1ª temporada adorada, e uma das responsáveis pelo sucesso foi a diretora Susanne Bier.

Em uma entrevista para o site Decider, ela contou um pouco sobre as gravações e o futuro da série. Bier é a responsável pelo suspense Bird Box, da Netflix, e também a primeira ganhadora do Golden Globe, Emmy e European Film Award pelo trabalho em The Night Manager.

As mágicas das gravações de The Undoing

A diretora dinamarquesa conversou um pouco sobre os bastidores da produção da HBO. Ela comentou que adorou trabalhar com Nicole Kidman e disse que a atriz entra no personagem de forma impressionante e que é a melhor amiga do diretor durante os trabalhos.

Susanne Bier também comentou um pouco sobre algumas cenas que foram desafiadores e gratificantes, como as cenas do tribunal e a sequência final da ponte, dizendo que fazer aquilo acontecer foi uma loucura!

Susanne Bier, à direita, conversa com os atores na cena do tribunal. (Fonte: HBO/Divulgação)Fonte: HBO

The Undoing vai ter uma 2ª temporada?

A diretora deixou bem claro que está muito contente com o trabalho e que recebe inúmeros e-mails de famosos e de fãs perguntando quem é o assassino no final das contas?

Porém, mesmo com o enorme sucesso de The Undoing, ainda não houve nenhuma conversa sobre renovação. Quando questionada, a diretora Susanne Bier disse que uma 2ª season seria como um sonho se realizando e que ela amaria fazer parte, mas, infelizmente, ainda não foi falado nada sobre o assunto.

(Fonte: HBO/Reprodução)Fonte: HBO

A 1ª temporada de The Undoing está disponível no catálogo do HBO GO.