The Voice tem menos ibope do que novela da tarde e perde feio para a Record · .

Prestes a chegar ao fim, a nona temporada do The Voice Brasil acumula recordes negativos na Globo. Na terça-feira (8), o desafio musical marcou apenas 13,8 pontos na Grande São Paulo e perdeu por uma vantagem considerável da Record, que registrou 15,2 de média com A Fazenda 12 no confronto direto.

Apesar de ser exibido em um horário com a mesma porcentagem de televisores ligados e receber um ibope próximo dos 30 pontos de A Força do Querer, o The Voice ainda foi menos visto do que o Vale a Pena Ver de Novo –Laços de Família fechou com 18,9 pontos.

A final do programa apresentado por Tiago Leifert está marcada para 17 de dezembro, mesmo dia em que A Fazenda 12 vai revelar quem será o vencedor do prêmio de R$ 1,5 milhão.

Confira as audiências de Globo, Record e SBT em 8 de dezembro na Grande São Paulo:

Média do dia (7h/0h): 15,6 Bom Dia São Paulo 8,8 Bom Dia Brasil 9,5 Mais Você 7,5 Encontro com Fátima Bernardes 7,0 SP1 10,8 Globo Esporte 10,8 Jornal Hoje 11,3 Sessão da Tarde: Você de Novo 11,9 Laços de Família 18,9 Malhação 19,3 Flor do Caribe 21,4 SP2 23,3 Haja Coração 25,4 Jornal Nacional 28,6 A Força do Querer 28,9 The Voice Brasil 13,8 Jornal da Globo 8,6 Conversa com Bial 5,9 Corujão: Em Nome da Lei 4,1 Hora 1 3,9 Média do dia (7h/0h): 6,8 Balanço Geral Manhã (média das 5h-8h45) 2,4 Balanço Geral Manhã (rede) 1,9 Balanço Geral Manhã (local) 3,5 Fala Brasil 3,5 Hoje em Dia 4,2 JR 24H (Manhã) 4,2 Balanço Geral 7,4 Escrava Mãe 4,6 JR 24H (Tarde 1) 3,6 Cidade Alerta 7,4 JR 24H (Tarde 2) 6,3 Jornal da Record 9,0 Amor Sem Igual 9,8 Jesus 7,7 A Fazenda 12 14,4 JR 24H (Madrugada) 8,0 Inteligência e Fé 2,9 Igreja Universal do Reino de Deus 1,2

Média do dia (7h/0h): 5,7 Primeiro Impacto 3,6 Bom Dia & Cia 5,4 Triturando 4,7 Casos de Família 5,0 Triunfo do Amor 5,2 Quando me Apaixono 6,4 SBT Brasil 6,9 Roda a Roda 8,4 Cupom Premiado Baú 9,1 Libertadores: Libertad x Palmeiras 9,3 Programa do Ratinho 4,4 The Noite 4,1 Operação Mesquita 3,3 Triturando (reapresentação) 2,4 SBT Brasil (reapresentação) 2,1 Primeiro Impacto 2,1

Fonte: Emissoras