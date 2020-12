The Walking Dead: World Beyond tem teaser da 2ª temporada divulgado; veja!

Nesta segunda-feira (30), a AMC divulgou um teaser oficial para a 2ª temporada do spin-off The Walking Dead: World Beyond. Por meio de técnicas de animação e um discurso enfático, o vídeo sugere um pouquinho do que pode vir por aí na série.

Os novos episódios estão programados para chegar apenas em 2021, mas, por enquanto, nenhuma data foi confirmada pela emissora.

A expectativa é de que os novos episódios acrescentem um pouco mais de tensão ao universo de The Walking Dead, trazendo também alguns elementos narrativos consistentes que se entrelacem, ao final, com as outras produções da franquia.

Confira o novo teaser oficial:

The Walking Dead: World Beyond é focada na primeira geração de seres humanos que teriam nascido ou crescido durante o apocalipse zumbi. Com toda a mitologia criada dentro da série principal, o spin-off se passa dez anos depois que tudo começou.

O elenco conta com Nico Tortorella, Hal Cumpston, Alexa Mansour, Annet Mahendru, Nicolas Cantu e Aliyah Royale. Prevista para ter apenas duas temporadas, muito em breve, o público conhecerá o desfecho dessa história.

A produção é desenvolvida por Scott Gimple e Matthew Negrete, que também estão por trás dos conceitos de The Walking Dead, que caminha atualmente para finalizar sua 10ª temporada, e Fear the Walking Dead, que exibia a 6ª temporada na AMC.

(Reprodução)Fonte: AMC

Vale lembrar que, recentemente, Gimple forneceu alguns detalhes sobre as produções da franquia, confirmando, por exemplo, uma nova temporada para Fear the Walking Dead. O produtor também deu mais alguns detalhes sobre os novos filmes da série que terão Rick Grimes (Andrew Lincoln) de volta a este universo.

Ansioso para esses lançamentos? Não perca nenhuma novidade de The Walking Dead: World Beyond.