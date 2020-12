The Wilds: Amazon Prime Video renova série para 2ª temporada

A recém-lançada série The Wilds: Vidas Selvagens foi renovada pelo Amazon Prime Video para sua 2ª temporada. O drama das jovens que sofreram um acidente de avião e foram parar em uma pequena ilha isolada de todo o mundo continuará em breve.

O anúncio foi feito através do Twitter oficial da série, com um vídeo no qual o elenco revela a novidade. “Alguém disse 2ª temporada?”, questiona a postagem.

Confira o vídeo de anúncio da renovação da série:

A renovação veio pouco mais de uma semana após a estreia da série no streaming, mas se considerarmos o cenário onde o vídeo foi gravado, podemos ver claramente que a série já havia sido escolhida para mais uma temporada enquanto a produção ainda trabalhava na temporada de estreia.

Sinopse oficial de The Wilds

“Parte drama de sobrevivência, parte festa do pijama distópica, The Wilds: Vidas Selvagens segue um grupo de meninas adolescentes de diferentes origens que devem lutar pela sobrevivência depois que um acidente de avião as deixa em uma ilha deserta. As sobreviventes se chocam e se unem enquanto aprendem mais umas sobre as outras, os segredos que guardam e os traumas que todas enfrentaram. Há apenas uma reviravolta neste drama emocionante… essas meninas não acabaram nesta ilha por acidente”.

A série é estrelada por Sarah Pidgeon (Gotham), Mia Healey, Jenna Clause (Cold Brook), Erana James (Golden Boy), Reign Edwards (Snowfall), Helena Howard (Don’t Look Deeper), Shannon Berry (Offspring) e Sophia Ali (Grey’s Anatomy).

A 1ª temporada de The Wilds: Vidas Selvagens já está disponível no Amazon Prime Video. A 2ª temporada ainda não tem previsão para chegar ao streaming.