The Witcher 2ª temporada: Netflix divulga novas imagens de Jaskier

A Netflix está fazendo um pequeno especial de final de ano nas redes sociais para o público já ir entrando no clima da 2ª temporada de The Witcher. Ontem (16), foram divulgadas algumas fotos misteriosas com itens e locações dos próximos episódios.

Agora, o perfil oficial da série no Twitter,relevou imagens inéditas do personagem Jaskier, o bardo que acompanha Geralt de Rivia em suas aventuras.

O evento online, que vem usando a hashtag #Witchmas, deu a oportunidade de os fãs escolherem o que gostariam de ver hoje. As duas opções colocadas para votação eram a liberação de uma página do roteiro da 2ª temporada ou a “Lei da Surpresa” — aquela mesma que Geralt usou na 1ª temporada e que conectou seu destino à vida de Ciri.

O público escolheu a segunda das opções e, então, foram compartilhadas algumas imagens do processo de criação visual do bardo Jaskier, interpretado pelo ator Joey Batey.

Confira as novas fotos de Jaskier:

(Fonte: Netflix/Divulgação)Fonte: Twitter

(Fonte: Netflix/Divulgação)Fonte: Twitter

(Fonte: Netflix/Divulgação)Fonte: Twitter

(Fonte: Netflix/Divulgação)Fonte: Twitter

(Fonte: Netflix/Divulgação)Fonte: Twitter

(Fonte: Netflix/Divulgação)Fonte: Twitter

(Fonte: Netflix/Divulgação)Fonte: Twitter

(Fonte: Netflix/Divulgação)Fonte: Twitter

(Fonte: Netflix/Divulgação)Fonte: Twitter

(Fonte: Netflix/Divulgação)Fonte: Twitter

(Fonte: Netflix/Divulgação)Fonte: Twitter

Como dito anteriormente, o perfil da série no Twitter iniciou a campanha ontem (16) divulgando novas imagens da 2ª temporada de The Witcher, mostrando fotos dos cenários e objetos do universo da série.

Confira:

(Fonte: Netflix/Divulgação)Fonte: Twitter

(Fonte: Netflix/Divulgação)Fonte: Twitter

(Fonte: Netflix/Divulgação)Fonte: Twitter

A 2ª temporada de The Witcher está em desenvolvimento e chega ao streaming da Netflix somente em 2021.