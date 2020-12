The Witcher: Geralt ganha estátua extramamente detalhada de quase 1 metro

Já pensou em ter seu próprio Geralt de Rivia como enfeite na sala? Bom, a nova estátua do protagonista de The Witcher 3 pode transformar esse desejo em realidade. A empresa Prime 1 Studio anunciou a peça de luxo recentemente para seus futuros colecionadores.

De acordo com a empresa, a estátua tem 1/3 de escala no tamanho (com 88 centímetros), então dá para imaginar como já é enorme. Só que essa não é a única coisa alta sobre o modelo inspirado no bruxo.

Caso queira ter a estátua em casa, será necessário desembolsar nada menos do que US$ 1449,00 (aproximadamente R$ 7660,00). Só que considerando o tamanho, os detalhes e a qualidade no acabamento, é bem compreensível que esse seja um item tão caro. Afinal, é possível até trocar o rosto do Geralt para outras reações ou visuais.

É difícil ver estátuas como essas que também permitem troca de partesFonte:

A boa notícia é que quem fizer a compra na pré-venda ganha um desconto e precisa pagar “apenas” US$ 1299. Convenhamos que ainda é uma fortuna para nós brasileiros, mas ainda podemos admirar a peça de longe.