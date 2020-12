The Witcher: página do roteiro da 2ª temporada traz novo monstro misterioso

Após divulgar novas imagens da 2ª temporada de The Witcher, — incluindo várias fotos do bardo Jaskier —, e revelar o logo do anime spin-off, intitulado The Witcher: Nightmare of the Wolf, a Netflix continua presenteando os fãs da série protagonizada por Henry Cavill.

Dessa vez, a empresa compartilhou — novamente usando a #Witchmas — uma página inteira do roteiro da 2ª temporada de The Witcher, mostrando um novo monstro que Geralt de Rivia terá que enfrentar.

Na página divulgada pela Netflix, podemos conferir uma grande ameaça atacando uma família que viajava através de uma floresta durante a noite.

A família, liderada por um mercador, busca descanso em uma pousada em uma pequena vila. O homem desce de sua carruagem para tentar ser atendido, porém, ninguém responde. Ele ouve um grito e se vira para a carruagem. Sua esposa, Meena (Lesley Ewen) sumiu, enquanto sua filha Kira grita, coberta de sangue.

O homem corre para a carruagem, mas é atacado por uma criatura misteriosa que o arrasta para a escuridão. Sua filha ouve o barulho de carne sendo rasgada e ossos quebrando. Kira foge, pedindo por ajuda.

Tudo isso acontece enquanto podemos ouvir a voz de Geralt, por cima das imagens, conversando com alguém.

Confira a imagem do roteiro:

This page from the Witcher Season 2 script shows the next season isn’t holding back. pic.twitter.com/O2ucSltlls — NX (@NXOnNetflix) December 22, 2020

A 2ª temporada de The Witcher está em desenvolvimento e chega ao streaming da Netflix somente em 2021. Henry Cavill, Anya Chalotra, Freya Allan e Joey Batey estarão de volta para reprisar seus papéis, enquanto Rebecca Hanssen e Kim Bodnia são algumas das novidades no elenco da 2ª temporada do programa.