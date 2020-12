Thelma morre no fim de Amor de Mãe? Atriz grava dois desfechos para despistar · .

O fim de Thelma (Adriana Esteves) em Amor de Mãe é um dos momentos mais esperados na dramaturgia em 2021. Como a novela das nove teve que ser paralisada em razão da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), os espectadores só saberão o que vai acontecer com a vilã do folhetim de Manuela Dias no ano que vem. A atriz, no entanto, poderá gravar dois finais para manter o mistério.

De acordo com a colunista Carla Bittencourt, do Extra, Adriana Esteves gravou uma sequência em que a vilã morre de aneurisma logo após praticar várias maldades. Nos próximos 23 capítulos da trama, a antagonista matará Jane (Isabel Teixeira), para que sua amiga não conte para Lurdes (Regina Casé) que Danilo (Chay Suede) é seu filho, e ainda se meterá em dois sequestros.

A mãe obcecada também sumirá com o filho de Camila (Jéssica Ellen) e manterá a personagem de Regina Casé em cativeiro logo depois de ela descobrir que Danilo é Domênico, seu filho perdido.



Porém, para manter o fator de curiosidade sobre o desfecho da trama, Adriana Esteves pode gravar um final alternativo em que Thelma aparece viva. Agora só resta saber se nessa linha do tempo a vilã pagará por todos os crimes que cometeu.

Mais mortes em Amor de Mãe

Além da possibilidade de Thelma morrer de aneurisma no folhetim de Manuela Dias, outros dois personagens perderão a vida na nova leva de capítulos. Marconi (Douglas Silva) será morto no meio da tentativa de sequestro de Sandro (Humberto Carrão). Álvaro (Irandhir Santos) será o mandante do crime.

Belizário (Tuca Andrade) também subirá para o andar de cima (ou de baixo) em Amor de Mãe. Depois do bandidão muito aprontar no folhetim das nove, ele receberá uma passagem para o inferno de Penha (Clarissa Pinheiro). A nova “patroa do crime” matará o próprio marido.