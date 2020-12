Thiago Lacerda entra em Salve-se Quem Puder para afundar a carreira de vilã · .

Thiago Larceda participará de Salve-se Quem Puder como vilão da novela de Petra (Bruna Guerin) e irá afundar a carreira atriz, que terá uma péssima performance ao contracenar com ele. Na cena, o personagem do ator tentará matar a mocinha com uma seringa.

Petra estará animadíssima para que a família veja sua grande cena. Reunidos na sala, Ignácio (Otávio Augusto), Alan (Thiago Fragoso), Queen (Alice Palmar) e Mosquito (Ygor Marçal) serão obrigados pela moça a prestar atenção em tudo.

“Vai começar a minha grande cena, gente. Todo mundo prestando atenção. Aí de quem desviar o olhar!”, ameaçará a atriz. Na TV, Petra aparecerá deitada em uma cama de hospital, quando o ator que será seu algoz entrará no quarto.

No roteiro entregue aos atores, há uma indicação do autor Daniel Ortiz de que Gabriel Godoy, o intérprete de Leozinho em Haja Coração faça a participação. Mas, de acordo com a colunista Carla Bittencourt, o ator não pôde aceitar e foi substituído por Thiago Lacerda.

“Ele tá com uma seringa? Ele vai te matar, prima?”, perguntará Alan. Concentrada em sua cena, Petra exigirá silêncio. O diálogo da novela continuará na TV.

“Cê vai sair dessa, minha querida”, dirá o personagem de Thiago Lacerda. “Cadê o seu irmão? O Paulo?”, questionará a atriz. O vilão de Lacerda responderá que agora ele cuidará da mocinha e, enquanto fizer uma cara de mau, injetará um líquido no soro dela.

Na sala todos acompanharão a grande cena de Petra, que não tirará os olhos da TV. O diálogo na novela continuará: “O meu irmão não te merece, mas eu sim. Eu sou louco por você. Eu te amo”, dirá o personagem, que beijará Petra.

Enquanto eles trocam o beijo, o público verá o líquido subir pelo tubo e a atriz começará a tossir. “O que está acontecendo comigo?”, perguntará a personagem da moça. Será então que o vilão se revelará. “A droga começou a fazer efeito. Eu vim te matar! Morre, morre!”.

Petra fingirá que está morrendo em uma péssima atuação. Alan, não conseguirá disfarçar o constrangimento com a atuação da prima e fará uma careta.

Salve-se Quem Puder foi paralisada em março devido à pandemia da Covid-19, que obrigou o Entretenimento da Globo a afastar seus funcionários artísticos como medida de prevenção contra a doença. A novela retornará apenas em 2021.

A emissora colocou uma reprise de Totalmente Demais (2015) para cobrir o buraco na programação, e em seguida Haja Coração, a atual folhetim no horário.

