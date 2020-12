Thiago Mendes grava vídeo para pedir desculpas a Neymar após ‘tesoura’

Um momento dramático chocou a torcida do Paris Saint-Germain no último domingo (13). Nos minutos finais da derrota diante do Lyon, em pleno Parque dos Príncipes, pelo Campeonato Francês, Neymar deixou o gramado de maca após uma entrada dura de Thiago Mendes, que torceu o tornozelo esquerdo do camisa 10 parisiense.

Após o ocorrido, o brasileiro ex-São Paulo usou suas redes sociais para se desculpar com o compatriota, torcendo para que o atacante não tenha sofrido uma lesão grave.

“Boa noite, pessoal, gravando este vídeo para pedir desculpa ao Neymar. Espero que ele esteja bem. Em hipótese nenhuma tive a intenção de machucá-lo. Sabemos que o Neymar é um dos melhores jogadores do mundo e, assim como o povo brasileiro, também admiro o futebol dele”.

“Espero que nada de grave tenha acontecido, que ele possa se recuperar rapidamente e possa trazer alegria ao torcedor. Aqui fica mais uma vez meu sincero pedido de desculpas”, disse.

Neymar passará por exames em Paris nesta segunda-feira para saber a gravidade da lesão no tornozelo. O pai do atleta postou um desabafo nas redes sociais, reclamando da violência contra o filho na partida.

“Pô…até quando? Tanto se fala sobre isso, tanto lembramos esse excesso de violência! Por que não inibir no início, na primeira, porque esperar a 7ª 8ª 9ª falta? Precisamos olhar o VAR pra poder ver que é uma expulsão? Precisamos do VAR pra perceber uma entrada violenta dessa? Precisa machucar alguém pra tomarmos uma atitude honesta? (sic)”, disse o pai de Neymar.

“Um jogador aplica uma tesoura irresponsável, violenta , pelo lado, atravessa o espaço físico de outro, sem nem opção de defesa…. Não medimos isso durante todo o jogo onde o Neymar sofreu o tradicional rodízio de faltas, e sempre violentas, e com isso vamos alimentando esse tipo de jogador e de atitude…. Assim realmente o futebol vai perder… ATÉ QUANDO A CULPA SERÁ DA VÍTIMA ??? Depender de quem controla o jogo… de quem tem a oportunidade proteger… ahhhhhhhhh fazer o que…..? (sic)”, completou.

Com a derrota em casa, o Paris Saint-Germain deixa a liderança da Ligue 1 e estaciona nos 28 pontos em terceiro, agora atrás de Lyon e Lille, ambos com 29 pontos.