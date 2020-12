Thiago Rodrigues se diverte ao botar fogo no parquinho em Amor Sem Igual · .

As atrocidades de Tobias não chegaram a tirar o sono de Thiago Rodrigues em Amor Sem Igual. Na verdade, o ator adorou gravar as cenas em que o vilão colocou as garras de fora para tirar os inimigos do caminho, seja a meia-irmã Poderosa (Day Mesquita) ou o próprio pai, Ramiro (Juan Alba). “Para mim, foi uma experiência muito, muito divertida”, entrega.

O intérprete encontrou no empresário uma maneira de colocar para fora as piores emoções que ele não admite no dia a dia. “É um homem muito preconceituoso, olha a quantidade de absurdos que fala. Eu procurei deixar fluir essa faceta que não existe em mim”, explica o galã ao ..

Ele já terminou de gravar o folhetim de Cristianne Fridman há cerca de um mês e meio, mas o comparsa de Leandro (Gabriel Gracindo) não cansa de surpreendê-lo. O playboy já encomendou a morte de Angélica, envenenou o patriarca dos Viana durante anos a fio e, nos últimos capítulos, esculhambou Geovani (Paulo Figueiredo) em seu primeiro dia na Brás Esportes.

O mau-caráter também deu um chilique ao descobrir que o avô de Donatella (Stefhany Brito) convive com o HIV. “O Tobias é um canalha, um psicopata praticamente. Um homem triste, que não tem capacidade de lidar com os próprios sentimentos de um jeito sincero e honesto”, define.

O artista, porém, não descarta a possibilidade de o antagonista se redimir de seus crimes. “Qualquer pessoa pode se transformar. Não só com amor, mas talvez com uma tragédia pessoal, com um encontro qualquer. As pessoas mudam com muito pouco”, conjectura o carioca.

Homem ao mar

Os planos iniciais de Thiago eram ficar no Rio de Janeiro até março para concluir as suas sequências e voltar para Portugal. Ele se mudou para a Europa há dois anos. “Eles sempre absorveram muito bem os nossos folhetins, então já há um reconhecimento. E também já fiz duas novelas portuguesas: Valor da Vida [2018] e Prisioneira [2019]. Fui bem recebido”, pondera.

Ele decidiu passar uma temporada no Brasil já com a proposta para trabalhar pela primeira vez na Record. “Tem muito trabalho bacana para ser feito aqui, como também lá na Globo. Nunca senti isso de preconceito [com as novelas da emissora]. Acho uma grande bobagem”, avalia.

O ator pretende enfrentar as viagens pelo Atlântico mais vezes. “A gente fica um pouco lá, abrindo espaço, e também um pouco aqui nesse mercado que sempre esteve aberto para mim. Isso sem falar na possibilidade de ficar mais perto da minha família, do meu filho”, arremata o pai de Gabriel, de 11 anos, fruto do relacionamento anterior com Cris Dias.

