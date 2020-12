Thiago Silva apoia atletas em PSG x Basaksehir e pede que times sigam abandonando o campo em casos de racismo

Em entrevista exclusiva à ESPN Brasil nesta quinta-feira, o zagueiro Thiago Silva, do Chelsea, falou sobre diversos temas importantes. Entre eles, o protesto e abandono de campo dos times de Paris Saint-Germain e Istanbul Basaksehir na partida da última terça-feira, pela Champions League, após o 4º árbitro usar termos racistas para se refererir a Pierre Webó, auxiliar da equipe turca.

Na opinião do defensor da seleção brasileira, “já passou da hora” dos jogadores de futebol tomarem atitudes mais drásticas após episódios de racismo.

“Eu acho que é por aí, porque já passou o tempo de determinadas de nós, jogadores, tomarmos determinadas decisões dentro de campo. Acho que os jogadores foram muito responsáveis naquela situação. Uns não sabiam o que tinha acontecido, pois apenas o Demba Ba começou a conversar com o árbitro, mas depois todo mundo ficou sabendo o que estava acontecendo. Isso é uma coisa inadmissível, não podemos aceitar esse tipo de coisa”, afirmou.

“A decisão foi bem tomada por todos, pelo Marquinhos, como capitão (do PSG), e também pelo capitão da equipe turca, porque é inadmissível isso continuar acontecendo nos dias de hoje”, seguiu.

Thiago também pediu que sejam aplicadas punições fortes em cima de quem cometer racismo, e apoiou novos abandonos de campo se episódios como o da última terça voltarem a acontecer.

“As punições não podem ficar por aí, porque senão um faz aqui, outro faz ali e não vai a lugar nenhum. Você pune, para um jogo, mas as pessoa que faz o gesto racista tem que ser punida. Isso não é apenas no esporte, é também na vida cotidiana, que a gente sabe que tem…”, lamentou.

“A tomada de decisão dos capitães dos dois times foi bem aceita. Acredito que agora vai ser mais difícil uma manifestação racista acontecer, e, se acontecer de novo, os times têm que se retirar de campo e parar o jogo. Isso não pode continuar acontecendo”, finalizou.

No momento, a Uefa está conduzindo investigação sobre a postura do 4º árbitro da partida, o romeno Sebastian Coltescu.

Nos próximos dias, a entidade que rege o futebol europeu deve anunciar se o profissional será punido (ou não) pelo fato.

Confira mais da entrevista exclusiva da ESPN Brasil com Thiago Silva na sexta-feira e no sábado, no ESPN.com.br