Thiago Silva marca, Chelsea faz 3 a 0 no West Ham e está em quinto

Em duelo de equipes londrinas, Chelsea e West Ham se enfrentaram nesta segunda-feira (21) no Estádio Stamford Bridge. Melhor para a equipe da casa, que venceu por 3 a 0, gols marcados por Thiago Silva e Abraham, duas vezes.

Com a vitória em casa, equipe do técnico Frank Lampard chegou aos 25 pontos e está em quinto na tabela de classificação do Campeonato Inglês. Já os Hammers estão em 10º, com 21.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

Na próxima rodada, o Chelsea terá pela frente mais um adversário de Londres. No sábado (26), os Blues enfrentarão o Arsenal, no clássico que será disputado no Emirates Stadium às 14h30.

Já o West Ham recebe em casa o Brighton, às 11h15. A partida será no domingo (27), no London Stadium.

O jogo

Aos três minutos de jogo, Rice chegou a abrir o placar para o West Ham. No entanto, a arbitragem marcou impedimento.

O Chelsea, em sua primeira chegada, marcou. Aos 10 minutos, após cobrança de escanteio de Mason Mount, Thiago Silva subiu mais alto que todo mndo na área do West Ham e abriu o placar no Stamford Bridge.

No entanto, o primeiro tempo não foi marcado por grandes chances de gol. O Chelsea só voltou a incomodar aos 43 minutos. Timo Werner recebeu livre e chutou no meio do gol.

No segundo tempo, o West Ham voltou melhor. Logo aos três minutos, Haller recebeu cruzamento e desperdiçou a chance do empate.

Aos 18, mais uma oportunidade. Fornals aproveitou sobra e finalizou. No entanto, o atacante espanhol teve o chute travado pela defesa do Chelsea.

Aos 27 munutos, o Chelsea chegou pela primeira vez no segundo tempo. Werner recebeu de Pulisic e finalizou no meio do gol.

Em um intervalo de dois minutos, dois gols de Tammy Abraham. Aos 33, o atacante aproveitou chute de Werner, desviou e fez o segundo dos Blues no jogo.

Aos 35, o segundo do centroavante inglês no jogo, o terceiro do Chelsea. Mount cruzou e Abraham, oportunista, apareceu na segunda trave para estufar as redes do West Ham.

A vitória quase virou goleada aos 44. Timo Werner recebeu de Kanté e finalizou na trave.

Premier League, LaLiga, NBA, NFL e muito mais! A ESPN tem o melhor do esporte ao vivo, muito debate e vídeos exclusivos. Clique aqui e programe-se!

CHELSEA 3 X 0 WEST HAM

GOLS: Chelsea: Thiago Silva e Abraham (2x)

CHELSEA: Mendy; Azpilicueta, Zouma, Thiago Silva e Chilwell (Emerson); Kanté, Jorginho (Kovacic) e Mount; Pulisic (Havertz), Werner e Abraham. Técnico: Frank Lampard

WEST HAM: Fabianski; Coufal, Balbuena, Ogbonna e Cresswell; Soucek, Rice, Bowen, Noble e Fornals (Benrahma); Haller. Técnico: David Moyes

Chelsea voltou a vencer após 3 partidas

Tammy Abraham voltou a marcar após 7 partidas

West Ham voltou a ser derrotado após 3 partidas

West Ham voltou a sofrer 3 gols após 2 partidas