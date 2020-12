Thomas Tuchel projeta partida decisiva do PSG para se classificar na Champions

O Paris Sain-Germain decide sua classificação para a próxima fase da Liga dos Campeões nesta terça. Os franceses encaram o Istanbul Basaksehir dependendo apenas de si mesmos para confirmar a vaga nas oitavas.

O técnico Thomas Tuchel fez uma projeção do confronto na coletiva desta segunda. O treinador destacou que o time precisa estar 100% e que o adversário não será fácil, embora já esteja eliminado da Champions.

“O mais importante é dar tudo para jogar esta partida com as nossas qualidades. Teremos que ser sérios e 100% contra o Basaksehir, que mereceu jogar na competição e é o campeão turco. Não existem partidas fáceis, temos que continuar nosso impulso”, disse o comandante.

Tuchel também falou sobre a maratona de jogos que o PSG vem enfrentando, reforçando que o duelo contra a equipe turca vai ser mais uma decisão.

“Será uma terceira final, depois das que disputamos contra Manchester United e Leipzig. Jogar a cada três dias não nos dá tempo para pensar muito. É bom, e eu gosto. Teremos de usar o tempo que dispomos para nos preparar para esta partida. Vamos precisar pegar a bola, jogar no campo adversário, fazer alguma contrapressão e ter muito cuidado”, enfatizou.

Às vésperas da última rodada da fase de grupos, o PSG lidera o Grupo H com nove pontos ao lado de Manchester United e Leipzig, ficando na frente por conta dos critérios de desempate. Com isso, o Paris precisa apenas de uma vitória para confirmar sua classificação na ponta sem depender do resultado do jogo entre os ingleses e alemães.