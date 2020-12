Thonny Anderson marca no fim, RB Bragantino vence Fortaleza e sobe para 10º na tabela

Neste sábado (12), em compromisso pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro no Nabi Abi Chedid, o RB Bragantino conquistou vitória importantíssima por 2 a 1 sobre o Fortaleza . Com o resultado, o clube de Bragança Paulista chegou ao seu 6º jogo consecutivo sem derrota e subiu para 10º na tabela.

A partida começou com as duas equipes apostando bastante em jogadas de velocidade pelas pontas. O primeiro gol, entretanto, saiu de bola parada. Aos 13 minutos, Luan Cândido cabeceou para o gol após cobrança de escanteio, mas a bola tocou no lateral Carlinhos, do Fortaleza, que acabou abrindo o placar com gol contra em Bragança Paulista.

O empate do Leão do Pici veio somente no fim da etapa inicial. Aos 44 minutos, com o auxílio do VAR, o árbitro marcou pisão de Ligger em Mariano Vázquez dentro da área, e o árbitro assinalou a penalidade. O zagueiro do Bragantino levou amarelo e, na cobrança, Juninho deixou tudo igual.

O Fortaleza quase virou o jogo ainda no primeiro tempo. Aos 47 minutos, após cruzamento de Vázquez na área, Osvaldo tentou um voleio, mas a bola foi para fora.

Na segunda etapa, quem criou as melhores chances foi o Bragantino, e os donos da casa chegaram à vitória já no fim, com Thonny Anderson, que balançou as redes aos 42 minutos.

Com o resultado, o Braga foi a 31 pontos e subiu para 10º na tabela, roubando a posição do Fortaleza, que segue com 30 e caiu para 11º.

Luan Cândido comemora gol pelo Bragantino, que foi dado a Carlinhos, contra Ari Ferreira| RB Bragantino

RB Bragantino 2 x 1 Fortaleza

GOLS: Carlinhos (contra) e Thonny Anderson (RBB) e Juninho (pen.) (FOR)

RB BRAGANTINO: Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Ligger e Luan Cândido; Artur, Lucas Evangelista (Thonny Anderson), Raul e Tomas Cuello (Morato); Claudinho (Ricardo Ryller) e Ytalo (Alerrandro). Técnico: Mauricio Barbieri

FORTALEZA: Felipe Alves; Tinga, Jackson, Paulão e Carlinhos; Mariano Vázquez (Gabriel Dias), Felipe (Ronald), Juninho e Osvaldo (Yuri César); Bergson (Wellington Paulista) e David (João Paulo). Técnico: Marcelo Chamusca

Classificação

– RB Bragantino: 10º lugar, com 31 pontos

– Fortaleza: 11º lugar, com 30 pontos

Próximos jogos

As equipes voltam a campo pelo Brasileirão apenas no próximo fim de semana:

Domingo, 20/12, 16h*, RB Bragantino x Athletico-PR

Domingo, 20/12, 20h30*, Fortaleza x Ceará

*horário de Brasília