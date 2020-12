Thor: Amor e Trovão – foto de Taika Waititi sugere retornos ao MCU

Recentemente, Taika Waititi, diretor de Thor: Amor e Trovão, postou uma nova foto junto do ator Idris Elba visitando o All Blacks, time de rugby da Nova Zelândia. Dessa forma, o cineasta sugeriu aos fãs da Marvel que o personagem Heimdall possa estar envolvido no novo filme do herói mítico.

Idris Elba interpretou o guardião de Asgard nos três filmes anteriores de Thor, além de aparecer também em Vingadores: Era de Ultron e Vingadores: Guerra Infinita. “Eu e [Idris Elba] visitamos os [All Blacks] na semana passada e acho que todos podemos concordar que foi isso que inspirou a vitória da noite passada”, escreveu Waititi em sua conta oficial do Instagram.

Confira:

No Universo Cinematográfico Marvel, o personagem Heimdall, inspirado diretamente em uma entidade da mitologia nórdica, foi massacrado logo nas primeiras cenas de Vingadores: Guerra do Infinita. Seu último ato foi enviar Hulk de volta à Terra para alertar os Vingadores sobre a busca de Thanos.

Sabemos, no entanto, que no MCU a morte nem sempre é o fim. Dessa forma, é bem provável que o retorno do personagem realmente aconteça no quarto filme de Thor. Mas será que vai ser uma aparição no curso presente da narrativa ou um flashback?

Até o momento, muito pouco foi revelado sobre a trama da sequência. Por enquanto, sabe-se que Jane Foster (Natalie Portman) estará de volta, se transformando, inclusive, na famigerada Poderosa Thor.

O elenco contará ainda com Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Chris Pratt e Christian Bale, que deverá interpretar um vilão bastante interessante.

Thor: Amor e Trovão, que pertencerá à Fase 4 do Universo Cinematográfico da Marvel, está programado para estrear em 11 de fevereiro de 2022 e começará a ser filmado a partir do mês de janeiro de 2021, na Austrália.