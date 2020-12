TikTok lança retrospectiva 2020 personalizada para os usuários

O TikTok agora tem sua própria retrospectiva anual personalizada. Lançada nesta segunda-feira (21), a ferramenta rememora alguns dos momentos mais marcantes do ano de 2020 para cada usuário.

Intitulada “Year on TikTok”, a novidade inclui informações como os tipos de vídeos mais visualizados pelo perfil, as faixas favoritas e os efeitos mais curtidos, entre outros detalhes. O recurso também disponibiliza dados como a frequência com que você comentou e compartilhou conteúdos e há quanto tempo está na plataforma.

A ferramenta é capaz ainda de identificar as suas “vibrações” favoritas. Neste caso, são exibidos conteúdos com base nos estilos de postagens mais curtidas pelo usuário, sejam vídeos de animais, artesanato, viagens, culinária ou de qualquer uma das numerosas comunidades do serviço.

A sua retrospectiva pode ser compartilhada com outros usuários.Fonte: TechCrunch/Reprodução

E para os usuários recém-chegados ao TikTok, que não tiveram tempo suficiente para desenvolver o seu próprio registro de memórias, a rede social vai completar a retrospectiva individual com alguns dos vídeos incluídos no Top 100 do app em 2020.

Como visualizar a sua retrospectiva 2020

A retrospectiva 2020 do TikTok pode ser acessada no ícone que aparece em destaque no feed “Para Você” e também por meio do banner especial disponível no topo da página “Descobrir”. Segundo a empresa, é necessário ter a versão atualizada do app no Android e no iOS para visualizar a ferramenta.

O usuário tem a possibilidade de compartilhar a sua retrospectiva no próprio perfil, mostrando aos contatos o seu resumo do ano. Para quem fizer isso, a rede social de vídeos dará um selo especial “2021” para adicionar à foto de perfil e se preparar para a chegada do ano novo.

Além dos conteúdos preferidos do usuário, a ferramenta também exibe os destaques do TikTok em 2020, como os principais memes, criadores, celebridades e tendências de fim de ano.