Time de Diniz tenta, enfim, derrubar tabu em Itaquera em pior ano do rival como mandante

Líder isolado do Campeonato Brasileiro, o São Paulo terá duas missões pela frente neste domingo (13), às 18h15, pela 25ª rodada. Complicar ainda mais o Corinthians em um ano já bem tumultuado para o rival e quebrar um tabu que incomoda demais os torcedores tricolores: nunca ter vencido na Neo Química Arena.

Desde que o estádio em Itaquera foi construído, o time do Morumbi jamais saiu com o triunfo em partidas fora de casa contra o adversário. Após 10 de maio de 2014, quando a nova casa alvinegra foi inaugurada, já foram disputadas 13 partidas entre os clubes, com dez vitórias corintianas e três empates.

A derrota mais emblemática do São Paulo no estádio na zona Leste foi o 6 a 1 pela 36ª rodada do Brasileirão de 2015, quando o Corinthians recebeu a taça de campeão nacional daquele ano.

Algumas destas partidas, por outro lado, tiveram uma interferência direta no jejum de títulos que o São Paulo vem encarando após a conquista da Sul-Americana de 2012. Foi na Neo Química Arena que a equipe do Morumbi foi eliminada nos pênaltis pelo Corinthians nas semifinais do Paulistão de 2018 e derrotada por 2 a 1 na decisão do Paulista de 2019.

Arbitragem foi polêmica no clássico entre Corinthians e São Paulo Anderson Rodrigues/Agência F8/Gazeta Press

Nas últimas três partidas que o São Paulo jogou em Itaquera, foram três derrotas. Uma delas, inclusive, com Vagner Mancini à frente. Pela 7ª rodada do Campeonato Paulista de 2019, o time do Parque São Jorge venceu por 2 a 1, com gols de Manoel e Gustagol. Pablo descontou. Naquela partida, o atual técnico do Corinthians comandava a equipe do Morumbi.

Enquanto o clube tricolor buscará a primeira vitória em Itaquera, o alvinegro tentará retomar o ‘fator casa’ como arma. 2020 tem marcado a temporada de pior desempenho dentro da Neo Química Arena.

Até o início da partida deste domingo foram 21 jogos como mandante do Corinthians no ano, com 50,7% de aproveitamento dos pontos. Em jogos do Campeonato Brasileiro este número cai para 42,4%.

Veja abaixo o aproveitamento do Corinthians em casa desde a inauguração da Neo Química Arena*:

2014: 75,9%

2015: 80,0%

2016: 78,4%

2017: 69,6%

2018: 64,5%

2019: 61,4%

2020: 50,7%

*Os números são de levantamento do jornalista da ESPN Brasil Rodolfo Rodrigues

Se o desempenho do Corinthians como mandante tem preocupado seus torcedores, o São Paulo tem vivido um momento de ‘visitante indigesto’ no Brasileirão. O time de Diniz já atuou longe do Morumbi em 12 rodadas, com aproveitamento de 61% dos pontos disputadas (seis vitórias, quatro empates e duas derrotas).

Há 17 jogos invicto na competição nacional, da qual é líder com sete pontos de vantagem para o segundo colocado, e com este retrospecto a favor em 2020, a equipe tricolor nunca chegou com tanto potencial para, enfim, derrubar o rival em sua arena. É esperar a bola rolar.