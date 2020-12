Tina descobre que Mitsuko tem câncer e teme o pior; saiba o que vai rolar · .

Nos últimos capítulos do ano de Malhação – Viva a Diferença, Tina (Ana Hikari) descobrirá que Mitsuko (Lina Agifu) está com câncer e temerá o pior pela mãe. Noboru (Carlos Takeshi) avisará às filhas de que a médica foi diagnosticada com leucemia, deixando a primogênita em choque na novela teen da Globo. Esse drama é ponto de partida da série As Five, do Globoplay.

Durante um ensaio musical com o grupo das Five, Tina será chamada pelo pai para conversar com ela e Telma (Julie Kei). “Ai, gente, deu até um frio agora. Meu pai acabou de me mandar mensagem, tá querendo almoçar comigo. Ele quer falar sobre a saúde da minha mãe. Eu acho que a consulta deve ter acabado agora, daí ele quer falar o que o médico contou”, dirá a jovem.

“Ó, vai ver que vai ficar tudo bem”, torcerá Lica (Manoela Aliperti). “É, vai que”, comentará a namorada de Anderson (Juan Paiva). Entretanto, no restaurante, as notícias não serão tão boas.

“Mamãe vai morrer?”, perguntará Telma. “Para com isso”, repreenderá Tina. “Telminha, a mamãe fez alguns exames no hospital…”, começará o pai das duas jovens. “Fala, o que que ela tem?”, questionará a filha mais velha.

“Os primeiros exames deram que ela tem leucemia. Ela nem queria que eu falasse antes pra vocês, mas eu precisava contar”, explicará o comerciante. “Telminha, leucemia é…”, continuará o senhor, antes de ser interrompido pela caçula. “Eu não sou tão criança, pai. Eu sei que leucemia é uma coisa grave”, dirá a pré-adolescente.

“É, é grave, mas tem tratamento”, argumentará o marido de Mitsuko. “Mas os tratamentos são bem pesados, né, pai?”, indagará Tina. “A gente ainda vai fazer novos exames pra saber como conduzir o tratamento, mas pode ser bem pesado, sim”, admitirá o patrão de Tato (Matheus Abreu).

“Sua mãe vai precisar de todo o nosso apoio. A gente precisa se unir e ajudar sua mãe”, pedirá Noboru, vendo as filhas chorarem nas cenas que vão ao ar a partir do dia 28 de dezembro.

Morte em As Five

Mitsuko passará por um longo tratamento contra o câncer e terá a vida prolongada por quem ela menos esperará: Anderson. O genro que ela tanto desprezou durante quase toda a temporada da novela teen será o doador de plaquetas compatível com a médica.

A doutora finalmente superará seu preconceito racial e de classe e aceitará o relacionamento da filha com o motoboy. Para se redimir, ela até presenteará o casal com um apartamento para que eles morem juntos após a formatura do ensino médio. Infelizmente, a mulher de Noboru morrerá por causa da doença, e o enterro de Mistuko, inclusive, é o pontapé para a série spin-off As Five.

Na produção exclusiva do Globoplay, Tina, Lica, Keyla (Gabriela Medvedovski), Benê (Daphne Bozaski) e Ellen (Heslaine Vieira) se reencontram após vários anos sem se ver por terem tomados rumos diferentes na vida adulta. As amigas voltam a conversar justamente quando Mitsuko morre e se reencontram no velório da matriarca da família Yamada.

