Tite afirma que votou em Neymar para melhor do mundo e elogia De Bruyne: ‘Gosto e não é pouco’

O técnico Tite, da Seleção Brasileiro, disse que votou em Neymar para o prêmio de melhor do mundo, que será entregue na próxima quinta-feira. Apesar da preferência do treinador, o camisa 10 do Paris Saint-Germain ficou de fora da disputa final, que terá Lewandowski, Messi e Cristiano Ronaldo.

– Minha votação foi Neymar, Lewandowski e De Bruyne. Neymar não só evoluiu como pessoa, como evoluiu no desenvolvimento técnico. Além de ser um ótimo finalizador, ele evoluiu no aspecto da armação que em uma jogada ele decide o jogo. Ele é arco e flecha – disse Tite em entrevista ao “SporTV”.

O comandante nacional também elogiou o meia Kevin De Bruyne, do Manchester City. O nome do belga foi muito questionado por não aparecer na lista final.

– Repito: votei nessa ordem. Neymar, Lewandowski e De Bruyne. Mas vou te falar: gosto do De Bruyne e não é pouco – concluiu Tite.