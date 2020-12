Tite cita ‘coerência’, mas diz que Marinho tem ‘totais condições’ de ser convocado

Técnico da seleção brasileira de futebol, Tite explicou a ausência de Marinho, do Santos, nas convocações recentes da CBF.

Tite comandando treino da Seleção Brasileira na Granja Comary Lucas Figueiredo| CBF

O camisa 11 é destaque individual no Santos desde 2019, mas a repercussão do seu desempenho é ainda maior nesta temporada. Ele tem 20 gols em 31 jogos no ano.

“Ele concorre a uma série de aspectos importantes. Eu conheço o Marinho porque lá no Sul fui um dos que trabalharam com ele no crescimento na base. Ele sabe o respeito e consideração que tenho pelos atletas. As escolhas são técnicas, mas lado humano, lado pessoal, superação de adversidades… Eu sei o quanto é difícil a progressão. Tenho comigo um senso de justiça sobre ele disputar, sim, e que pode ser (convocado). É um nome que tem todas as condições de estar na seleção, sim”, disse Tite, na Rádio Bandeirantes.

“Ele concorre, assim como David Neres, da base do São Paulo, e Gabriel Jesus, que estava no Palmeiras. São muitos atletas no setor, mas não é demérito e nem critério de jogar na Europa ou não. Vale o respeito, avaliação que pode ser criticada e não vou agradar a todos. Mas há coerência e respeito. E ele (Marinho) pode estar na seleção, sim, pelo que está apresentando”, completou.