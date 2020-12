Tite nega rumores sobre ‘boicote’ a Gerson na Seleção: ‘Não houve qualquer tipo de punição’

O programa “Seleção Sportv” contou com a participação do técnico da Seleção Brasileira, Tite, nesta terça-feira, e um jogador do Flamengo se tornou assunto do bate-papo. Perguntado sobre uma suposta punção a Gerson – por ele ter pedido para não ser convocado para a seleção pré-olímpica -, o treinador garantiu que a opção por não convocá-lo é exclusivamente de caráter técnico.

– Não houve qualquer tipo de punição ao Gerson. Minha palavra que não teve nada disso. Sei que houve esse fato sobre o pedido dele para não jogar pela seleção de base.

Um dos principais destaques do Flamengo desde 2019, o atleta de 23 anos ainda não teve nenhuma chance com Tite na Seleção principal. Apesar de elogiar o futebol do meio-campista, o técnico explicou a ausência dele pela forte concorrência na posição.

– Sempre esteve no nosso acompanhamento. Existe uma concorrência na posição. Em alguma circunstância que se escolhe um e não leva o outro. Mas esse aspecto disciplinar não tem – finalizou o treinador.

Na última convocação para as Eliminatórias Sul-Americanas para Copa do Mundo de 2022, feita em novembro, Tite convocou três atletas para desempenhar a função de volante: Douglas Luiz, do Aston Villa (ING), Allan, do Everton (ING), e Arthur, da Juventus (ITA).