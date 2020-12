Tobias arranca a máscara, confessa crime e mata Ramiro · .

[ad_1]



RESUMO: Tobias (Thiago Rodrigues) vai confessar que envenenou o pai e tentar acabar com Poderosa (Day Mesquita). Ramiro (Juan Alba) chegará bem na hora e partirá, armado, para uma luta corporal com o filho. O empresário levará a pior e acabará assassinado. O vilão, no entanto, conseguirá se livrar da culpa e incriminar a irmã bastarda

Segunda, 21/12 (Capítulo 132)

Xavier diz que é o parceiro de Donatella. Ramiro aponta a arma para o motorista. Poderosa diz a Olympia que quer achar o remédio que Leandro deu a Ramiro. Furacão descobre que Rosa Flor é da polícia. Ramiro guarda o dossiê. Miguel fala sobre Poderosa com Maria Antônia. Antônio Júnior e Oxente se desculpam um com o outro. Ramiro flagra Donatella e Tobias. Furacão apresenta Rosa Flor a Poderosa. Ramiro expulsa Donatella de casa e conta sobre o dossiê. Poderosa começa a se explicar para Rosa Flor. Ramiro diz que pagou caro para Xavier, e Donatella fica pasma. Donatella é humilhada. Donatella e Tobias se beijam e procuram pelo dossiê. Poderosa promete ajudar Rosa Flor a encontrar Xavier. Cindy procura Olympia e avisa que foi usada como escrava sexual na Europa. Rosa Flor diz já ter provas suficientes contra Ramiro. Terça, 22/12 (Capítulo 133)

Poderosa pede para Rosa Flor esperar mais para incriminar Tobias também. Ramiro não deixa Donatella levar seus pertences. Poderosa decide usar Cindy para fisgar Tobias. Donatella deixa a casa de Ramiro e beija Tobias. Furacão pede para Miguel tentar convencer Poderosa a desistir da vingança contra Tobias. Vânia se surpreende com Tobias e acaba expulsa da empresa. Fernanda oferece ótima oportunidade a Caio e Santiago. Olavo se surpreende com o talento de Peppe no desenho de roupas. Tobias se recusa a pagar propina para o delegado Fonseca. Tobias topa acordo proposto por Olympia. Poderosa sente ciúme de Miguel. Luiggi se surpreende ao ouvir o filho dizendo que quer ser estilista. Poderosa vasculha o computador de Tobias. Tobias volta para o quarto. Quarta, 23/12 (Capítulo 134)

Tobias flagra Poderosa mexendo em seu computador. Ramiro escuta do lado de fora. Tobias confessa que envenenou o pai. Tobias tenta enforcar Poderosa, e Ramiro entra apontando uma arma para o filho. Os dois lutam. Poderosa se desespera. Um deles atira. Ramiro cai morto no chão. Tobias chora sobre o corpo do pai. Poderosa pega a arma. Os seguranças da casa sobem. Tobias acusa Poderosa. Poderosa ameaça o irmão e os seguranças. Poderosa foge e conta a verdade para Ludimila. Tobias persegue Poderosa de carro. Olympia chega na mansão e se surpreende. O delegado avisa que Poderosa fugiu depois de matar o pai. Poderosa consegue despistar Tobias, que oferece dinheiro para o delegado localizar a irmã. Tobias conta para Fernanda que Poderosa matou Ramiro. O carro de Poderosa é localizado pela polícia. Quinta, 24/12

Não haverá exibição. Sexta, 25/12

Não haverá exibição. Os capítulos de Amor Sem Igual são fornecidos pela Record e estão sujeitos a alteração sem aviso prévio Saiba tudo que vai rolar nos próximos capítulos das novelas com o podcast Noveleiros: Ouça “#41 – Fim de ano tem tragédias e Casos de Família nas novelas!” no Spreaker.

