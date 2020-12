Tobias é desmascarado por matar o próprio pai e se desespera · .

Tobias (Thiago Rodrigues) entrará em desespero após ser desmascarado por matar Ramiro (Juan Alba) em Amor Sem Igual. O plano do playboy de incriminar Poderosa (Day Mesquita) pelo assassinato do pai irá por água abaixo após a visita da Polícia Federal e as mensagens de um inimigo anônimo. Sem chão, o empresário agirá como criança e pedirá o colo da avô Norma (Selma Egrei).

No entanto, a veterana conhece o caráter do neto e sabe que ele é o responsável pela morte do fundador da Bras Talentos Esportivos. Por isso, Norma confrontará Tobias e o avisará que não irá julgar o rapaz, mas, sim, apoiá-lo no período de luto.

As cenas estão previstas para serem exibidas no capítulo desta quarta-feira (30), quando o vilão começará a ver sua ruína. Os agentes da Polícia Federal Rosa Flor (Brenda Sabryna) e Jorge (Saulo Rodrigues) visitarão a mansão da família Viana e apresentarão detalhes sobre o envolvimento de Ramiro no roubo do rim de Peppe (Matheus Costa).

A parceria feita pela garota de programa com os investigadores também será revelada para o crápula. Antes de fugir de São Paulo, Poderosa contou os planos cruéis de Tobias e Ramiro para Rosa Flor. Assim, a ex-infiltrada na escolinha de futebol sabe da inocência da amada de Miguel (Rafael Sardão).

Nesta reta final do folhetim de Cristianne Friedman, o irmão de Fernanda (Barbara França) ainda ganhará um rival anônimo que conta com uma prova do assassinato de Ramiro: um vídeo que mostra o momento em que Tobias atirou no pai.

Em um primeiro momento, o vilão irá ignorar as ameaças anônimas. Porém, ao receber o vídeo, ele entrará em choque com a prova que o desmascara e acaba de vez por todas com o plano que armou para incriminar Poderosa.

Acerto de contas

O capítulo também contará com o acerto de contas entre José Antônio (César Cardadeiro) e Cindy (Juliana Lohmann). Após a garota de programa roubar o dinheiro de Antônio Júnior (Miguel Coelho) e deixá-lo na pior junto com as drogas, o feirante ficará cara a cara com a ex-namorada do irmão.

A ex-funcionária do Mademoiselle Olympia Night Club pedirá abrigo aos pais do jovem e desculpas pelo crime cometido contra o filho de Oxente (Ernani Moraes) e de Zenaide (Andréa Avancini). José Antônio ficará surpreso ao encontrar os familiares com Cindy no sítio em que vivem.

Revoltado com a traição da garota ao irmão, ele irá criticar e ofender a colega de trabalho de Poderosa. Ciente do erro cometido, Cindy reforçará o pedido de perdão, atitude que emocionará a família.

A novela não será exibida nesta quinta-feira (31) e, na sexta-feira (1º), o público acompanhará os melhores momentos da semana. O folhetim segue no ar até 18 de janeiro, quando o último capítulo será exibido.

No dia seguinte, a Record seguirá sendo a única emissora com novelas inéditas na TV aberta com a estreia de Gênesis, sua nova trama bíblica.

Amor Sem Igual é a primeira novela na TV aberta a retomar os capítulos inéditos após a interrupção das gravações por conta da pandemia do coronavírus (Covid-19) em março deste ano.

