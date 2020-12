Tobias marca Poderosa com sangue e caça irmã feito bicho · .

A reputação de Poderosa (Day Mesquita) vai ser manchada pelo sangue de Ramiro (Juan Alba) em Amor Sem Igual. Depois de assassinar o milionário, Tobias (Thiago Rodrigues) jogará a culpa nas costas da meia-irmã. Ele ainda subornará Fonseca (Thierry Figueira) para caçar a garota de programa como um animal na novela da Record.

Furacão (Dani Moreno) gastará todo o seu latim para convencer a amiga de que sua vingança está indo longe demais no folhetim de Cristianne Fridman. A mãe de Caio (Henrique Camargo) chegará a pedir a ajuda de Miguel (Rafael Sardão) para impedir a prostituta de colocar a própria cabeça a prêmio.

O produtor rural interpretado por Rafael Sardão lavará as mãos e afirmará que não pode fazer nada além de rezar por Angélica nas sequências que serão exibidas a partir desta terça (22).

As orações do agrônomo, entretanto, não serão suficientes para salvar a ruiva de uma enrascada. Aliada à Rosa Flor (Brenda Sabryna), ela vasculhará a mansão dos Viana atrás de provas suficientes para colocar o antagonista vivido por Thiago Rodrigues atrás das grades.

O mau-caráter pegará a protagonista de Day Mesquita prestes a roubar arquivos comprometedores do seu computador pessoal. Ele não pensará duas vezes antes de voar no pescoço da familiar para acabar com o serviço sujo de Bernardo (Heitor Martinez) com as próprias mãos.

Ramiro entrará em pânico ao flagrar Tobias estrangulando a garota. Com uma arma em punho, ele pulará em cima do primogênito para salvar a vida da bastarda. Os dois vão rolar no chão em uma luta corporal que terminará com o barulho de um tiro. Em seguida, o público verá o corpo do dono da Brás Esportes estirado no chão.

O comparsa de Leandro (Gabriel Gracindo), porém, não deixará sequer as lágrimas de crocodilo secarem para culpar Poderosa. Com medo, ela fugirá da cena do crime, possibilitando que o mauricinho deite e role pelas suas costas –nem Fernanda (Barbara França) acreditará na meia-irmã.

