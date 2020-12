Tobias mata o próprio pai · .

Ramiro (Juan Alba) vai se sacrificar para salvar Poderosa (Day Mesquita) na reta final de Amor Sem Igual. O empresário flagrará Tobias (Thiago Rodrigues) prestes a matar a garota de programa. Ele não pensará duas vezes antes de sacar sua arma, mas levará a pior contra o primogênito. O playboy, enfim, despachará o pai para o Além na novela da Record.

O dono da Brás Esportes, entretanto, não vai se redimir de seus crimes. Ele, inclusive, aumentará a cota de almas com a qual precisará prestar contas no inferno ao assassinar Xavier (Alexandre Lino). O motorista chantageará o patrão com um dossiê sobre o roubo do rim de Peppe (Matheus Costa).

O cerco em torno do milionário começará a se fechar nas cenas que serão exibidas na próxima segunda (21). Angélica se juntará a Rosa Flor (Brenda Sabryna) para colocar o personagem de Juan Alba atrás das grades, mas pedirá um prazo maior à Policial Federal. Ela quer levantar provas também contra o noivo de Vânia (Camila Mayrink).

O antagonista de Thiago Rodrigues, no entanto, pegará a prostituta mexendo em seu computador atrás de documentos comprometedores. Com sangue nos olhos, ele voará no pescoço da meia-irmã para estrangulá-la até a morte.

Ramiro entrará em pânico ao ver a protagonista de Day Mesquita já praticamente sem vida nas mãos do comparsa de Leandro (Gabriel Gracindo). Com a arma em punhos, ele atacará o herdeiro. Os dois vão rolar pelo chão e o revólver disparará contra o próprio dono.

O ricaço cairá inerte no chão para o desespero do irmão de Fernanda (Barbara França). Ele se abraçará ao corpo do pai em um breve momento de remorso e chorará para valer –tudo para convencer os seguranças da mansão dos Viana de que Poderosa é a culpada pela tragédia.

A amiga de Furacão (Dani Moreno) precisará fugir mais uma vez para não ser presa por um crime que não cometeu, mas Tobias a seguirá de perto com o seu carro no folhetim de Cristianne Fridman.

Amor Sem Igual é a primeira novela a retomar os capítulos inéditos após a interrupção das gravações por conta da pandemia do coronavírus (Covid-19) em março deste ano.

