Tobias sofre nova derrota nas mãos de Poderosa; saiba qual · .

Poderosa (Day Mesquita) vai virar o jogo e impor uma derrota vergonhosa a Tobias (Thiago Rodrigues) em Amor Sem Igual. Depois de mentir para a imprensa sobre a morte de Bernardo (Heitor Martinez), a jovem abrirá o jogo durante o julgamento de Leandro (Gabriel Gracindo). O vilão pagará pelos crimes atrás das grades na novela da Record.

A garota de programa decepcionou todos os aliados ao firmar um pacto com Ramiro (Juan Alba). Diante dos jornalistas, ela chegou a afirmar que o personagem de Heitor Martinez inocentou o dono da Brás Esportes de ter sequestrado Peppe (Matheus Costa) para roubar seu rim. Em troca, ela exigiu que o pai colocasse o bordel de Olympia (Françoise Forton) em seu nome.

Mas a amiga de Furacão (Dani Moreno) levará um xeque-mate de Fernanda (Barbara França) durante o julgamento do mau-caráter vivido por Gabriel Gracindo. A noiva de Pedro Antônio (Guilherme Dellorto) pressionará a meia-irmã a voltar atrás e contar a verdade sobre os crimes dos Viana.

Leandro ainda vai cavar a própria cova ao fazer piadas de mau gosto com Maria Antônia (Giselle Batista) nas cenas que serão exibidas a partir do próximo dia 17. A filha de Oxente (Ernani Moraes) é mais uma das vítimas dos abusos sexuais nas mãos do crápula.

As provocações serão a gota d’água para a protagonista de Day Mesquita. Com a verdade entalada em sua garganta, ela acusará Tobias de ter encomendado o seu assassinato e outros crimes –entre eles, mandar dar uma surra em Furacão e ter envenenado o próprio pai durante anos a fio.

Contra a parede, o antagonista de Thiago Rodrigues negará as acusações e jogará a culpa nas costas de Leandro para escapar do xilindró. Ele empurrará o próprio comparsa para o abismo, já que o diretor jurídico será condenado a cumprir a pena máxima em regime fechado.

O rebuliço, no entanto, acenderá um alerta vermelho para o milionário interpretado por Juan Alba. Ele perceberá que também pode apodrecer na cadeia se Poderosa resolver abrir o bico no folhetim de Cristianne Fridman.

