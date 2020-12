Irene (Débora Falabella) achará que tem uma nova chance de provocar e humilhar Joyce (Maria Fernanda Cândido) em A Força do Querer, mas se dará muito mal. A perversa irá atrás da ex-amiga num restaurante e se gabará de ter tirado Eugênio (Dan Stulbach) dela, mas acabará levando uma surra no banheiro.

Na novela das nove da Globo, Ruy (Fiuk) e Ritinha (Isis Valverde) decidirão levar Joyce para almoçar fora, para animá-la, e sem que ela saiba o rapaz combinará com o pai para que ele também apareça lá. Mira (Maria Clara Spinelli) ouvirá a conversa e avisará Irene.

No dia marcado, a vilã também aparecerá no restaurante só para irritar a rival. Quando Joyce for ao banheiro, a amante irá atrás, e as duas começarão a discutir. “O homem que o Eugênio é de verdade você nem conhece”, dirá a malvada, para provocar.

Irritada, Joyce tirará um sapato e atirará na rival. Irene continuará a discussão, até que Ritinha chegará no banheiro. “Devolve o sapato de Dona Joyce”, pedirá a paraense.

Ao ver a recusa da personagem de Débora Falabella, a jovem dará um soco nela e a jogará no chão. Ritinha dará uma série de tapas em Irene e a segurará para que Joyce bata também.

A vilã ficará toda machucada e jogada no chão do banheiro. Ao voltar para casa, ela admitirá que apanhou e ficou de fato ferida. “Estou toda quebrada”, falará.

A Globo já gravou os 23 capítulos finais de Amor de Mãe, mas o folhetim de Manuela Dias só voltará ao ar em março do ano que vem após a reapresentação da “edição especial” de A Força do Querer.

