Todos os jogadores do São Paulo testam negativo para covid-19 e estão à disposição para enfrentar o Botafogo

Nesta terça-feira, o São Paulo divulgou os resultados dos testes para covid-19. Todos os atletas obtiveram negativo, o que faz com que estejam à disposição do técnico Fernando Diniz para o confronto contra o Botafogo, em jogo atrasado da 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Se por um lado o Tricolor não terá nenhum desfalque por covid, os cartões amarelos serão uma preocupação no jogo desta quarta-feira. Daniel Alves está suspenso e não joga, e o time tem mais 10 jogadores pendurados, além do próprio treinador, Fernando Diniz. São eles: Arboleda, Gabriel Sara, Igor Gomes, Igor Vinícius, Juanfran, Léo Pelé, Luan, Reinaldo, Tchê Tchê e Vitor Bueno.



A partida entre São Paulo e Botafogo está marcada para às 21h30 desta quarta-feira, no estádio do Morumbi. Líder do Brasileirão, o Tricolor pode abrir uma vantagem de sete pontos para o Atlético-MG, segundo colocado, caso vença o jogo.