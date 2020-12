Todos os planos da Disney para o futuro: Marvel, Star Wars, Pixar

Se depender da Disney, os próximos anos vão ter muito conteúdo novo para os fãs de Star Wars, Marvel e Pixar, além das produções do próprio estúdio. A gigante do entretenimento divulgou uma lista atualizada com os lançamentos futuros dos seus principais estúdios, começando com o lançamento do Star+, nova marca de streaming, que irá oferecer uma linha de entretenimento focado no público adulto. Além dos filmes e séries que devem ficar de fora do Disney+, o novo serviço também contará com programação esportiva ao vivo.

Marvel

‘WandaVision’Fonte: IMDb/Reprodução

O MCU apareceu em peso no evento, com Kevin Feige revelando novas produções, confirmando datas e atualizando outros detalhes sobre o universo cinematográfico da Marvel. A primeira atualização é sobre Pantera Negra 2. A produção foi confirmada, e deve chegar aos cinemas em 8 de julho de 2022, com Ryan Coogler retornando à direção. Porém, a principal novidade é que o estúdio não tem planos para substituir o ator Chadwick Boseman — falecido em agosto deste ano — como T’Challa.

Outro anúncio importante foi a confirmação da pré-produção de Quarteto Fantástico, que terá Jon Watts (Homem-Aranha: Longe de Casa) na direção. O principal grupo de heróis da Marvel enfim poderá se juntar ao MCU, mas não há mais informações sobre o projeto até o momento.

Enquanto isso, Thor: Love and Thunder terá Christian Bale no papel do vilão Gorr, o Carniceiro dos Deuses. Taika Waititi volta para a direção e o longa mostrará a passagem do martelo Mjölnir para Jane Foster (Natalie Portman).

Mas o evento também contou com trailers importantes. As séries que chegam ao Disney+, a partir de 2021, tiveram suas primeiras prévias divulgadas, destacando as cenas de ação em Falcão e o Soldado Invernal, a quebra da realidade em WandaVision e o deus da trapaça tentando se livrar de uma estranha prisão em Loki.

Você também pode conferir outras novidades sobre Guardiões da Galáxia 3, Homem-Formiga 3 e Capitã Marvel 2, clicando aqui.

Star Wars

‘The Mandalorian’Fonte: IMDb/Reprodução

Uma das franquias mais populares do entretenimento ainda tem muito a oferecer para os fãs. Star Wars também teve muitos anúncios, começando pela escalação de Hayden Christensen como Darth Vader na série sobre Obi-Wan. O ator, que viveu Anakin na trilogia prequel, irá assumir novamente o capacete do vilão mais icônico da cultura pop.

Os fãs da animação The Clone Wars também podem comemorar. Ahsoka, Andor e Rangers of The New Republic será uma série protagonizada pela personagem, que será interpretada por Rosario Dawson. A série terá produção de Jon Favreau e Dave Filoni e será ambientada no mesmo período de The Mandalorian.

Por fim, ainda houve tempo para confirmar a participação de Patty Jenkins (Mulher-Maravilha) no comando de Star Wars: Rogue Squadron. O filme está previsto para chegar nos cinemas no Natal de 2023 e será a primeira vez que um longa da franquia será comandado por uma mulher.

Você pode ver outras novidades sobre as séries de Lando Calrissian e Cassian Andor (Diego Luna), o thriller The Acolyte e as animações Star Wars Visions e A Droid Story, clicando aqui.

Pixar

‘Lightyear’Fonte: Disney/Reprodução

Um dos mais aclamados estúdios de animação do mundo, a Pixar, também apresentou algumas novidades. A principal delas é o filme de Buzz Lightyear, que terá Chris Evans como dublador. A produção irá contar as aventuras do “verdadeiro” Buzz Lightyear, patrulheiro espacial do Comando Estelar, que inspirou a criação do boneco no universo de Toy Story.

E você pode conferir o que mais a Disney planeja para os próximos meses, como Raya e o Último Dragão, os live actions de Pinóquio e Peter Pan e muito mais, clicando aqui.



Fonte: Tecmundo