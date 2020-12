Top dos Leitores: as 10 melhores séries de animação

Preparado para mais um Top dos Leitores? Hoje, trazemos os resultados da enquete sobre qual é, para vocês, leitores do Minha Série, a melhor série de animação de todos os tempos (os famosos desenhos animados, se preferir). E temos certeza de que você tem uma animação favorita, assim como nós!

O grande vitorioso da enquete foi a animação clássica da Fox: Os Simpsons. O desenho teve 28,57% dos votos. Logo atrás, na segunda colocação, ficou a comédia adulta Rick and Morty, que empacota aventuras interdimensionais como nenhuma outra produção.

Os Simpsons (Fox/Reprodução)

Confira a lista completa com os resultados:

Os Simpsons – 36 votos – 28,57%

Rick and Morty – 23 votos – 18,25%

Cavaleiros do Zodíaco – 11 votos – 8,73%

Naruto – 9 votos – 7,14%

Bojack Horseman – 8 votos – 6,34%

Caverna do Dragão – 7 votos – 5,55%

South Park – 4 votos – 3,17%

O Incrível Mundo de Gumball – 4 votos – 3,17%

Big Mouth – 4 votos – 3,17%

Dragon Ball – 4 votos – 3,17%

Gravity Falls – 3 votos – 2,38%

Futurama – 3 votos – 2,38%

Hora de Aventura – 2 votos – 1,58%

Family Guy – 2 votos – 1,58%

Desencanto – 1 voto – 0,79%

Apenas um Show – 1 voto – 0,79%

Corrida Maluca – 1 voto – 0,79%

Irmão do Jorel – 1 voto – 0,79%

E aí? Gostou da lista? Faltou algum título? Deixe nos comentários a sua série de animação favorita

