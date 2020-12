Top dos Leitores: as 10 melhores séries de comédia

Preparado para mais um Top dos Leitores? Hoje, trazemos os resultados da enquete sobre qual é, para vocês, leitores do Minha Série, a melhor série de comédia de todos os tempos. Afinal, quem é que não ama rir até a barriga doer, não é mesmo?

Lembrando que todas as votações para o quadro Top dos Leitores são realizadas no nosso Instagram (@tec_mundo). Portanto, se você não quer ficar de fora, siga-nos por lá o quanto antes!

Pois bem, a consagrada série The Office, da emissora NBC, levou a taça com 30,38% dos votos. O seriado acompanha a empresa de papel Dunder Mifflin e seus curiosos e irreverentes funcionários, que se metem nas mais diversas confusões durante a rotina de trabalho.

The Office (NBC/Reprodução)

Confira a lista completa com os resultados:

The Office – 55 votos – 30,38%

Friends – 23 votos – 12,70%

The Big Bang Theory – 23 votos – 12,70%

Two and a Half Men – 16 votos – 8,83%

Brooklyn 99 – 12 votos – 6,62%

How I Met Your Mother – 11 votos – 6%

Fleabag – 10 votos – 5,52%

Modern Family – 7 votos – 3,86%

Um Maluco no Pedaço – 6 votos – 3,31%

Eu, A Patroa e as Crianças – 5 votos – 2,76%

Seinfeld – 5 votos – 2,76%

Todo Mundo Odeia o Chris – 4 votos – 2,20%

Os Simpsons – 2 votos – 1,10%

The Ranch – 1 voto – 0,55%

That 70’s Show – 1 voto – 0,55%

E aí? Gostou da lista? Faltou algum título? Deixe nos comentários a sua série de comédia favorita e nos faça uma sugestão de tema para o próximo Top dos Leitores!

Não se esqueça de seguir o Instagram do TecMundo (@tec_mundo) para não perder nenhuma votação. Nos vemos por lá!

Sobre o quadro Top dos Leitores

O quadro Top dos Leitores consiste em uma enquete que vai ao ar durante alguns fins de semana no Instagram oficial do TecMundo (@tec_mundo). Lá, perguntamos aos nossos leitores quais são suas séries, personagens ou gêneros favoritos. Os resultados serão postados sempre aqui no Minha Série. É só comentar e torcer!