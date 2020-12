‘Torcedor do ano’ irá a jogos do Sport de graça, ganha presentes e pode até receber honraria histórica

Escolhido como “torcedor do ano” no Fifa Fan Award 2020, Marivaldo viveu uma quinta-feira (17) bem marcante na Ilha do Retiro. Ele foi condecorado por caminhar 60km e atravessar três cidades para assistir aos jogos do Sport e viu sua história emocionar o mundo do futebol.

Se o estádio já era uma extensão da casa de Marivaldo, será ainda mais a partir de agora. O departamento de comunicação do clube confirmou ao ESPN.com.br que o torcedor terá acesso a todas as partidas do Sport gratuitamente. Para isso, ele ganhará um cartão de sócio prata, sem custos.

Marivaldo leva para casa também várias lembranças do Leão, desde camisas oficiais (primeiro, segundo e terceiro uniformes) até produtos lançados pelo departamento de marketing em 2020, como copos, revistas e outros brindes.

Está nos planos também a transformação de Marivaldo para sócio benemérito, o que significa a maior honraria do clube. O título é dado a grandes torcedores rubro-negros e ex-atletas que tiveram passagens marcantes pela Ilha do Retiro. A diretoria executiva levará a proposta ao Conselho Deliberativo, que decidirá se Marivaldo pode ou não ingressar no panteão.

Morador da cidade de Pombos, no interior de Pernambuco, o torcedor do Sport herdou do pai Mauricio Francisco da Silva, já falecido, a paixão pelo clube. Marivaldo caminha cerca de 12 horas para conseguir sair de casa e chegar até a Ilha do Retiro.

Sem condição de arcar com o dinheiro do transporte, ele faz o árduo caminho apenas com dois pacotes de biscoito e uma garrafa de água. Marivaldo recebia o ingresso de outros torcedores já na Ilha do Retiro, mas agora não precisará mais. O clube só não informou se ajudará Marivaldo no trajeto até o estádio.

Marivaldo, torcedor do Sport, durante premiação do Fifa Fan Award 2020 Anderson Stevens

A matéria feita pela Rede Globo, em 2019, trouxe detalhes dessa história de amor ao clube do coração. Nesta quinta-feira, o Sport convidou Marivaldo para assistir à premiação e celebrar a conquista.

Um problema, porém, impediu que Marivaldo pudesse expressar sua emoção em palavras. O torcedor participou de dois ensaios organizados pela Fifa, mas, assim que teve o nome anunciado, não conseguiu falar porque o microfone ficou mudo. O Sport, inclusive, relatou o fato nas redes sociais, para explicar a situação.

“Com Marivaldo, no fone de ouvido, tinha uma equipe FIFA traduzindo a cerimônia para português. No momento da liberação do seu microfone, que já tinha sido testado na indicação anterior, um problema técnico da entidade o deixou mudo. No final, a emoção falou mais que palavras”, relatou o clube.

Marivaldo responderia a duas perguntas rápidas após a premiação, em que contaria sua história resumidamente e falaria da alegria de ser premiado. Mas nem precisou disso para se tornar o segundo brasileiro premiado pela Fifa. Em 2018, também em uma matéria feita pela Globo, Silvia Grecco foi a escolhida, por levar o filho deficiente visual ao estádio do Palmeiras e narrar os jogos para o menino.